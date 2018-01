[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 15 au 20 janvier 2018

Chaque lundi retrouvez l’agenda Temps Forts, notre sélection d’événements à suivre dans la métropole Aix Marseille Provence. Mois de janvier oblige, les traditionnelles cérémonies des voeux se multiplient.

Lundi 15 janvier

[8h-Marseille, Collège Clair Soleil] Le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bernard Beignier, présente au collège Clair Soleil (Rep+) l’enseignement conjoint des langues anciennes et la campagne de sensibilisation sur les apports des langues et cultures de l’antiquité.

Mardi 16

[8h-22h - Marseille, Mucem] Salon professionnel Provence Image réservé au cinéma et à l’audiovisuel. Le salon a pour objectif d’encourager le développement de nouvelles relations d’affaires entre les professionnels de la Provence, porteurs de projets, cinéastes, producteurs, réalisateurs et investisseurs.

[9h30-Aix-en-Provence, Technopôle de l’Arbois] Petit-déjeuner de l’innovation organisé par Safe Cluster et ses Pôles de compétitivité partenaires. L’occasion de découvrir des dispositifs d’aide à la collaboration entreprises/laboratoires de recherche, de financement de l’Agence nationale de recherche à destination des entreprises et laboratoires de recherche en particulier dans les domaines de la sécurité et de l’aéronautique/spatial… Séance de networking.

[10h-Marseille, Palais de la Bourse] Cérémonie en l’honneur de la délégation Provence au CES 2018 de Las Vegas. Cette délégation a permis la promotion internationale de 20 start-up innovantes de French Tech Aix Marseille, et d’une vingtaine d’autres de la région Sud. En présence de Jean-Claude Gaudin, président de la métropole Aix-Marseille Provence et de Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP.

[14h30-Marseille, Hôtel du Département] Signature de la convention « Ensemble pour l’emploi » entre le groupe Hopps et le Département des Bouches-du-Rhône. Ce partenariat entre un acteur public et une entreprise du territoire vise à favoriser, de manière concrète et pérenne, l’emploi et l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA dans les Bouches-du-Rhône.

[18h30-Marseille, Caisse d’Epargne] Nova Partners et la Cepac organisent une soirée sur le thème « loi de finances 2018, quels enjeux pour l’entreprise, dirigeants et actionnaires ? », avec Pierre Grand-Duffay, président du fonds Tertium (fonds de capital-développement destiné à soutenir la croissance des entreprises régionales) et Marc Schillaci, président d’Oxatis (spécialisé dans la création de site de e-commerce). Sur invitation.

[19h-Marseille, Technosport de Luminy] Vœux de Lionel Royer-Perreaut, maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille.

Mercredi 17

[19h30-Aix-en-Provence, Grand théâtre de Provence] Soirée des vœux économiques du Pays d’Aix. A cette occasion, 600 personnes sont attendues. Deux interventions sont prévues : Caroline Blanchet, vice-présidente de la CCI en charge du Pays d’Aix et Didier Amphoux, président l’UPE13 d’Aix.

Jeudi 18

[9h-Marseille, Le Carburateur] Focus sur « quelles assurances pour démarrer et développer son entreprise sereinement ? », animée par Laurent Marchica, de la société d’assurance Generali.

[11h-Aréna du Pays d’Aix] Cérémonie de présentation des vœux de Jean-Claude Gaudin aux agents de la métropole Aix-Marseille Provence.

[11h30-Marseille, maison Montgrand] Entreprendre Paca organise une conférence de presse pour faire le point sur le réseau, en présence des présidents des associations de chaque territoire de la région.

[15h30-Marseille, Mucem] Cérémonie des vœux du Club de l’immobilier Marseille-Provence à la presse. L’occasion d’évoquer pour son président Fabrice Alimi, la quatrième édition des Assises de la transition énergétique en région Paca, qui auront lieu le 13 février prochain, et le premier Congrès national des Club Immobilier de France, en septembre prochain.

[18h30- Cabriès, Restaurant les Jardins de l’Arbois] Vœux de Mohamed Laqhila, député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône et de Michel Amiel, maire des Pennes-Mirabeau.

[18h30-La Fare-les-Oliviers] Vœux de Jean-Marc Zulesi, député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône.

[19h-Marseille, Théâtre Nono] Vœux de Yves Moraine, maire des 6e et 8e arrondissement de Marseille, et des élus du 4e secteur, au théâtre Nono, 35, traverse de Carthage.

Vendredi 19

[13h-Aix-en-Provence, Carrefour de l’innovation] Les Premières Provences organisent une réunion d’information qui sera l’occasion de vous présenter les actions de l’équipe de cet incubateur mixte.

[18h-Fos-sur-Mer, complexe Parsemain] Traditionnelle cérémonie des vœux à la population, salle polyvalente du complexe Parsemain.

[18h30-Marseille, Centre d'animation et de loisirs des Carmes] Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise et député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône présentera ses voeux au centre d’animation et de loisirs des Carmes, rue des Grands Carmes.

Samedi 20

[11h-Berre-l’Etang, salle de la piscine] Vœux de Corinne Versini et de l’équipe départementale de la République en marche. Cette cérémonie sera l’occasion d’annoncer l’organisation définitive.

[18h30-Vitrolles, salle Guy Obino] Le maire de Vitrolles, Loïc Gachon et son conseil municipal présentent leurs vœux à la population.