[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 12 au 16 février 2018

Lundi 12

[8h30 - Marseille, Espace Bargemon] Conseil municipal de Marseille. Plus de 80 délibérations à l’ordre du jour.

[14h15 - Marseille, GPMM] La Région Provence-Alpes- Côte d’Azur et le Grand Port Maritime de Marseille s’engagent pour sauver les grues de la Digue du Large à Marseille. Renaud Muselier et et Christine Cabau-Woehrel présentent l’opération lors d’une conférence de presse.

Mardi 13

[9h30 - Marseille, Pharo] Plénière du Conseil de Territoire Marseille Provence. Près de 55 rapports sont à l’ordre du jour, et débattus en séance.

[12h30 - Marseille, Pharo] Déjeuner de presse préparatoire au Conseil de la Métropole en présence Jean-Claude Gaudin, Gérard Gazay,, Patrick Boré, Jean-Pierre Serrus et Béatrice Aliphat.

[14h30 - Marseille, Château St Victor] Cérémonie de signatures des contrats d’engagements des jeunes accompagnés par la Mission locale de Marseille dans l’armée de Terre, en présence du lieutenant-colonel Slimane Kenani et du 1er adjoint de la Ville de Marseille Dominique Tian.

[16h - Aix-en-Provence, Rectorat] Bernard Beignier, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Chancelier des universités présente lors d’une conférence de presse l’équipe académique laïcité et fait religieux en présence de Abdennour Bidar, inspecteur général de l’éducation nationale, membre du conseil des sages.

Mercredi 14

[9h, Marseille, Tour Méditerranée] 350 postes en alternance à pourvoir dans les banques de Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le CFPB-Ecole supérieure de la banque organise une journée portes-ouvertes dans ses locaux à Marseille (Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini).

[14h- Istres, IUMM Provence] Journée portes ouvertes à l’IUMM Provence « Fabrique de l’avenir » (ex-CFAI).

[15h - Marseille, Palais de la Bourse] Conférence de presse pour l’ouverture de MP 2018 Quel amour !

[17h30 - Marseille, Centre info Euroméditerranée] Les habitants et usagers du quartier d’Arenc sont invités à une réunion d’information sur les travaux en cours et à venir sur le périmètre du parc Habité.

Jeudi 15

[9h30- Marseille, Hémicycle du Pharo] Conseil de la Métropole avec une centaine de délibérations sont inscrites à l’ordre du jour de cette séance, parmi lesquelles : le soutien de la Métropole au développement du commerce et de l’artisanat, l’aménagement de la gare routière scolaire de Salon de Provence, la première escale de la frégate Hermione à Marseille, la mise en œuvre de la compétence urbanisme, la mise en œuvre de la compétence énergie.

[11h - Marseille, Club Pernod] Audrey Lucchinacci, la présidente de Commerce en 13, présente la nouvelle association de commerçants et les actions préparées notamment avec Aix marseille French tech dans le domaine de la digitalisation des commerces.

[16h30, Marseille, Pôle Média] Martine Vassal poursuite sa tournée sur le thème #MarseilleAuFutur avec la visite du Pôle Média de la Belle de Mai.

[17h45, Istres, Magic Mirrors] « Istres Propre & durable » 2018 : réunion de lancement et de coordination 1ère étape de la mobilisation des istréens pour la journée éco-citoyenne « Istres Propre », qui aura lieu cette année le samedi 26 mai.

[18h30, Marseille, Hôtel B&B Smartseille] B&Business Les Ports en présence d’Hubert Bruzac, le directeur général adjoint France de la chine hôtelière B&B. Inscription auprès de Constance Peysson : constance.peysson@hotelbb.com

[18h00, Vitrolles, Hôtel de Ville] Conseil municipal.