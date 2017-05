[Temps Forts] Notre sélection d’événements à Aix Marseille Provence

Mercredi 10

[11h, Marseille, 13 Habitat] Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, et Jean-Louis Reiffers, président de l’Ecole de la 2 ème Chance de Marseille, signent une convention de coopération entre leurs deux établissements.

[11h30, Marseille, palais de la Bourse] A l’initiative de l’Union des Professionnels de la Mode et l’Habillement Provence – Côte d’Azur (UPMH) et d’Alibaba France, une journée de rencontre d’affaires des professionnels de la mode, habillement et textile, de l’art de vivre et des cosmétiques avec l’équipe France d’Alibaba, géant chinois de l’e-commerce, est organisée le mercredi 10 mai prochain au Palais de la Bourse, en partenariat avec la CCI Marseille Provence et la Ville de Marseille. Point presse à la mi-journée au à 11h30 en présence de Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille Provence, Didier Parakian, adjoint au maire de Marseille délégué à l’économie, Sébastien Badault, directeur général d’Alibaba France, et Daniel Wertel, vice-président de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin.

[17h, Les Pennes-Mirabeau] La halle Terres de Provence dresse ses étals pour une huitième saison à Plan de Campagne et pour la cinquième fois à Pertuis. Ces deux marchés de producteurs de vente directe en demi-gros ouvriront leurs portes au public dès leur inauguration qui aura lieu à 17h00 chemin départemental 6, face au magasin Conforama aux Pennes-Mirabeau jeudi 18 mai 2017 à 17h00 Route d’Aix-en-Provence à Pertuis.

[18h30, Marseille, Brasserie Les Platanes] Réunion de lancement de la campagne de Dominique Tian (LR) pour les élections législatives.

Jeudi 11

[8h30, Marseille Villa Valmer.] Opportunités d’échanges et d’affaires entre Tanger et Marseille A l’occasion de la visite à Marseille du Maire de Tanger Mohammed El Bâcher Abdellaoui le Consulat Général du Maroc à Marseille en partenariat avec la Ville de Marseille, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence et Finances & Conseil Méditerranée, organise une rencontre économique sur le thème : Marseille – Tanger : développer durablement nos entreprises et nos territoires.

[9h, Marseille, EMD.] Journée conférences et showroom d’entreprises organisée par les clusters Primi et Optitec. Réalité virtuelle, augmentée et mixte, quelles applications ? Découvrez comment ces technologies peuvent faciliter la formation, la prospection, la vente, la maintenance, la sécurité, la prévoyance, la décision, la communication interne et externe, dans des secteurs très variés : transport, construction, aérospatial/naval, services, énergie. Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-limmersion-dans-lindustrie-33732245053?ref=estw



[10h30, Marseille,FabLab d’Air Paca] Quelle a été la qualité de l’air en région PACA en 2016 ? La population reste-t-elle exposée à la pollution ? Pollution chronique, quel risque pour la santé ? Qu’est-ce que le numérique change pour l’air et la santé du citoyen ? Air Paca répond. En présence de Pierre-Charles Maria, Président d’Air Paca et du FabLab « a Lab in the Air », Dominique Robin, directeur d’Air Paca, Muriel Andrieu-Semmel, chef de service PRSE et Environnement extérieur à l’Agence régionale de santé Paca (sous réserve de confirmation) et Anne Berlancourt, animatrice du FabLab « a Lab in the Air ».

[11h, Marseille, EuromedCenter] Laure-Agnès Caradec, présidente d’Euroméditerranée, Roland Paul CEO de GSE, Martine Odillard présidente des Cinémas de Gaumont Pathé, Jérôme Seydoux Président de Pathé Hugues Parant Directeur Général d’Euroméditerranée participent à la pose de la première pierre du futur cinéma EuropaCorp La Joliette

[15h, Vitrolles, salle Guy Obino] Le Rendez-vous des entrepreneurs de Vitrolles.

[18h30, Marseille, InterContinental Lancement de la huitième édition de Route des Arts & Gourmandises de Provence avec Monique Cassar, présidente de la Délégation Bouches-du-Rhône de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Artisans, partenaires, élus, ce sont plus de 300 personnes sont attendues pour cette soirée festive.

Vendredi 12

[8h, Vitrolles, Zac du Griffon] Face à la préoccupation croissante des artisans peintres quant à la gestion de leurs déchets dangereux, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA) proposent dans les Bouches-du-Rhône un dispositif visant à faciliter la collecte, la valorisation et l’élimination des résidus toxiques. La prochaine collecte prévue aura lieu le 12 mai 2017 à Vitrolles de 8h à 12h chez Zolpan Méditerranée.

[9h, Marseille, IUT St Jérôme.] 6ème édition de la Journée des écoliers dans le département de Chimie de l’IUT d’Aix-Marseille, sur le site de Saint-Jérôme. Une centaine d’écoliers issus de trois écoles primaires de Marseille découvriront le vaste domaine de la chimie par le biais d’activités amusantes et accessibles, proposées par les étudiants.

[11h, Marseille, Quai d’honneur] 2e édition de la Régate Aje (association jeunesse et entreprise) Provence en partenariat avec TeamWinds et l’Upe 13. 10 équipes composées de 50 jeunes et de 10 entrepreneurs vont naviguer ensemble. Cette rencontre a pour ambition d’offrir l’opportunité à ces jeunes issus de collèges de réseau d’éducation prioritaire des Bouches-du-Rhône de se créer un réseau d’entrepreneurs.

[12h, Marseille, Palais des congrès.] Déjeuner débat durant le salon Shake sur le thème des ventes et achats médias dans le digital organisé par le Club Provence Communication avec Frédéric Gorre et Julien Cuvereaux de Vacances Bleues, Nicolas Chabert de l’agence Perfeo, Marion Antieres de l’Aéroport de Marseille Provence, d’Eric Bobet, de la société Aidadomi. Modération : Véronique Brunet-Manquat.

[13h45, Marseille, Technopole de Château-Gombert] Inauguration par Aix-Marseille Université et l’École Centrale Marseille du FabLab P2I, espace de recherche, d’exploration, d’expérimentation, de création et de réalisation pour l’innovation en ingénierie. Le FabLab fonctionne à la fois comme un label et une structure spécifique et se donne pour mission l’idée du « Do it Yourself ».

[18h30, Aix, Technopole de l’Arbois] 12ème édition du Startup Weekend Aix-Marseille se déroulera au Technopôle de l’Arbois à Aix-en-Provence Les participants sont invités à relever un défi entrepreneurial de taille : constituer une équipe autour d’une idée et créer une startup en un week-end.

[18h30, Salon de Provence, Cercle des arts.] Jean-Pierre Maggi, Député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, est heureux de vous inviter à une conférence de presse dans le cadre de la présentation du bilan global de sa mandature.