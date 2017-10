[Temps Forts] Notre agenda de la semaine dans la métropole Aix Marseille Provence

Lundi 9

[7h - Marseille, Gare St Charles] Diffusion de tracts par le collectif « Le train un investissement d’avenir » à l’appel du PCF.

[9h - Marseille , Palais de la Bourse ] 15e édition du salon de la création d’entreprise en franchise Top Franchise Méditerranée. Organisé par la CCI Marseille Provence, la Fédération française de la franchise et Reed Expositions France, Top Franchise Méditerranée donne également le coup d’envoi à « Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? », manifestation mêlant conférences et portes ouvertes dans 17 grandes villes de France .

[10h - Martigues, Maison de la Formation et de la Jeunesse] Présentation de la « Semaine de l’Internet Citoyen » et du « Portail Famille ».

[11h - Marseille, Hôtel de Ville] Treize Evénement présente le salon Stop au gaspillage alimentaire, en présence de Monique Cordier, vice-présidente de la métropole Aix-Marseille Provence, en charge de la propreté et déchets.

[11h30 - Marseille , Orange Megastore ] Inauguration du Megastore Orange Canebière

[15h30 - Arles , Club Restaurant Morizot, Boulevard des Lices à Arles] Présentation de la 2e édition du salon Destination seniors, le salon des jeunes de plus de 50 ans en présence de Stéphane Paglia, Président de la CCI du Pays d’Arles, Didier Honoré, vice-président de la CCI du Pays d’Arles, délégué au Palais des Congrès et aux manifestations, Hervé Schiavetti, maire d’Arles, président du CCAS, Nicolas Koukas, conseiller départemental, vice-président du CCAS, Sylvia Lepesant, adjointe au maire, déléguée à la politique en faveur des seniors.

[17h - Marseille, Café L’Ecomotive] A l’occasion de la tenue du congrès du Club des villes et territoires cyclables (dont la Métropole AMP est adhérente) qui se tient à Marseille du 10 au 12 octobre, point presse organisé par Ramdam avec la participation d’Olivier Schneider, président de la Fub (Fédération des usagers de la Bicyclette), Jean-Yves Petit (Président de Ramdam (Rassemblement des associations pour les modes de déplacements alternatifs sur la Métropole AMP) et Philippe Buffard, Président du CVV (Collectif Vélos en Ville à Marseille).

[18h - Marseille , Crij , La Canebière] Le Crij Provence-Alpes, centre régional information jeunesse, et Etudes Australie Consulting proposent une session d’informations gratuite s’adressant aux jeunes souhaitant partir en Australie ou Nouvelle-Zélande, soit dans le cadre d’un visa étudiant (collèges, lycée, études courtes, études universitaires, cours d’anglais) soit dans le cadre du Visa Vacances Travail (PVT, WHV).

[18h30 - Marseille, La Coque] La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée organise une visite pour ses membres à la Coque, showroom pour les start-up et espace événementiel dédié aux acteurs de l’industrie numérique.

Mardi 10

[9h - Métropole] Grève nationale intersyndicale dans la fonction publique. Perturbations à prévoir dans les écoles et les transports notamment.

[9h - Aix, Centre Information Famille] 2e édition de l’Open Bidouille Camp Junior organisée par Anonymal et son Espace public numérique, la Maison numérique.

[10h - Marseille, Ordre des architectes Paca ] Présentation des Journées nationales de l’architecture. Pour la 4e année consécutive, l’Ordre des Architectes Paca organise sur son territoire « Les architectes ouvrent leurs portes », une action menée en simultanément avec les conseils régionaux et le Conseil national de l’ordre des architectes dans toute la France.

[11h - Puyricard, La Plantation] 21èmes Rencontres du Club Entreprises des Energies de la Victoire à l’occasion des 50 ans de la Chocolaterie Puyricard.

[12h - Marseille, Parc Chanot] Remise du Prix Audace 2017 décerné au meilleur auto-entrepreneur de la région du Sud Est au Salon des Entrepreneurs de Marseille. Créé en 2015 et seul concours dédié aux auto-entrepreneurs, ce prix récompense ceux qui se démarquent par leur audace, leur ancrage territorial et leur potentiel. A la clé, une dotation de 4 000 euros. Il a été créé par la Fondation Le Roch-Les-Mousquetaires et l’Union des Auto-Entrepreneurs

[13h - Marseille , Ecole des Mines de Gardanne] Lancement du nouveau livre blanc « Sécurité de l’IoT » en présence des entreprises membres du Pôle de compétitivité mondial SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) ayant participé à l’élaboration.

[14h30 - Marseille, Parc Chanot]. Plenière d’ouverture des 26e rencontres du transport public. La manifestation accueille le congrés du Gart et de l’UTP et le salon des solutins innovantes.

[15h - Marseille, Hôtel de Région] Retards dans les paiements de fonds européens : la Région aux côtés des agriculteurs. Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et député européen présente une série de revendications pro lutter contre les lourdeurs administratives en matière d’aides agricoles européennes. Une réunion en présence des principaux responsables agricoles de la région, notamment, Bertrand Mazel, président des riziculteurs européens et de la Chambre régionale d’agriculture, de Jean-Paul Comte, président de la Chambre régionale des syndicats d’exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, de Stéphane Honorat, président des jeunes agriculteurs de la région Provence-Alpes-Côte et de Claude Rossignol, président de la Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Mercredi 11

[9h - Marseille, Palais des congrès ] Salon des entrepreneurs organisé par Les Echos.

[11h - Aix , Rectorat] Conférence de presse de rentrée 2017 de l’enseignement supérieur et de la recherche au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.

[12h30 - Marseille, Palais du Pharo] Déjeuner de presse préparatoire au conseil de la Métropole du 19 octobre 2017, avec Jean-Claude Gaudin, président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et maire de Marseille.

[18h - Martigues , Théâtre des Salins ] Gaby Charroux, maire de Martigues, lance le Comité des ambassadeurs de l’étang de Berre, présidé par Robert Guédiguian.

Jeudi 12

[9h - 17h - Technopole de l'Arbois] Fête de la science.

[11h30, Aix-en-Provence, Novotel, Pont de l’Arc] L’alternance et l’apprentissage en Paca, présentation et perspectives 2017/2018, par le CFA Epure Méditerranée/Formasup Paca.

[17h30, Martigues, Hôtel de l'Agglomération] Conseil de territoire du Pays de Martigues.

Vendredi 13

[10h - 12h - Marseille, La Fabulerie] Présentation de l’édition 2017 des TEDxMarseille, qui aura lieu le 28 octobre au Palais du Pharo, avec l’équipe organisatrice et les partenaires. Depuis 30 ans, la conférence américaine TED rassemble des esprits brillants dans leur domaine pour partager leurs idées avec le monde. C’est un événement annuel où les plus grands talents internationaux sont invités à partager « TED » (Technology-Entertainment-Design) s’intéresse à trois grands domaines qui, ensemble, façonnent notre avenir.