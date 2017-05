[Temps forts] Notre agenda des événements du 2 au 5 mai

Mardi 2 mai

[11h, Marseille, palais de la Bourse] Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP, présente le projet de mandature 2016-2021, en présence des membres de son équipe.

[14h, Aix, Neuroservice] A l’occasion d’une première série de réunions au sein de la région Paca qui posera la première pierre d’un dispositif visant à accroître les échanges entre membres, et donner force et visibilité à la communauté, l’AFSSI (association françaises des sciences de la vie) et Eurobobiomed annoncent leur partenariat et la tenue des Universités d’été de l’AFSSI Sciences de la Vie à Marseille.

[14h30, Martigues, Maison des communistes] Conférence de presse de Gaby Charroux et Pierre Dharréville.

> 1, boulevard Gérard Philipe – 13500 Martigues

[18h, Fos-sur-Mer, Maison de quartier de la Tuilerie. Créée en 2014 sous la forme de stages durant les vacances scolaires, la web-radio du Centre social fosséen, Swag FM, saute le grand pas : ses programmes sont désormais diffusés 24h/24. Toute l’équipe de Swag FM présente « La radio des jeunes fosséens pour les jeunes fosséens. »

[18h45, Toulon, Isen.] L’école d’ingénieurs Isen Toulon organise une soirée à la rencontre de Jean-François Clervoy, astronaute de l’ESA, le 5ème français ayant découvert l’espace et membre du jury de sélection de l’agence spatiale européenne. Il donne une conférence sur la thématique « #Ingénieur&spationaute. »

[19h, Marseille, Villa Méditerranée.] Conférence du cycle Gouvernance et transformations structurelles en Méditerranée associant Aix-Marseille School of Economics (Amse), l’Imera, la Villa Méditerranée, en collaboration avec la commission économique pour l’Afrique des Nations Unies, bureau pour l’Afrique du Nord. En présence de Mohamed Tozy, politologue, directeur de l’Ecole de gouvernance et d’économie de Rabat.

Mercredi 3

[11h, Marseille, FNE Paca] Après son lancement en septembre 2016, l’application « Nos TER Paca » a évolué pour s’ouvrir à l’ensemble des modes de transports publics collectifs (urbains, interurbains et régionaux ). Présentation de la dernière lettre d’information qui analyse les données recueillies désormais via l’application « Nos transports Paca », point de la contribution de Nos TER Paca aux assises régionales des transports et sur la pétition inter-associative contre le remplacement des trains par des cars.



[13h, Marseille, Ecole centrale.] Une demi-journée de conférences sur le thème de la cybersécurité, ouverte à tous, à laquelle participent des personnalités éminentes du domaine dans le cadre de la 12ème édition du cycle de conférences intitulées « Question Centrale » dédiées à la présentation de grands défis scientifiques et enjeux sociétaux du 21ème siècle. Le programme

[16h, Aix, Camp des Milles] François-Michel Lambert député (écologiste, soutien de Emmanuel Macron) de Gardanne se rend au Camp des Milles.

[17h30, Marseille, Grande Roue.] L’Agence de développement touristique de l’Ardèche se déplace à Marseille. Point presse sur le Vieux-Port

[18h30, Fos-sur-Mer, Hôtel Ariane. Fos Provence Basket invite tous les acteurs économiques fosséens et des alentours pour nouer des partenariats en vue de la prochaine saison sportive. Cette soirée donnera lieu à une conférence de presse par le président du club, Jean-Pierre Barnes, en présence du maire de Fos.

[18h30, Marseille, Brasserie Le Castellane.] A l’occasion de sa venue à Marseille, Laurent Wauquiez, président du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône Alpes et député de la 1ère circonscription de la Haute Loire, 1er vice-président des Républicains, donne une conférence de presse en présence de Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, président d’honneur des Républicains des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, sénateur-maire des 4ème et 5ème arrondissements de Marseille, président des Républicains des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, secrétaire départementale des Républicains des Bouches-du-Rhône.

Jeudi 4

[9h, Marseille, Ecole centrale. Colloque, à l’initiative du RMEI - Réseau méditerranéen des écoles d’ingénieurs et de management, sous le haut patronage de la Commission Française de l’Unesco sur le thème : « Un nouveau monde méditerranéen : espace de partage par l’éducation, la science et la culture. Propositions concrètes pour une éducation des diplômés, citoyens de la Méditerranée - Propositions concrètes pour une éducation des diplômés, citoyens de la Méditerranée. »

[17h45, Aix, théâtre d’Aix] Conférence Démocratie pour Aix en présence de Jean-Marie Cavada sur le thème : Redresser la France pour redresser l’Europe.

[18h, Marseille, Les Docks Village] Vernissage de l’exposition de Gérard Detaille, « Métamorphoses, Joliette & Cie », 50 ans de photographie aux Docks village.

Vendredi 5

[9h, Istres, Hôtel de ville] Conseil municipal.

[10h, Marseille, Hôtel Novotel Marseille Vieux Port] Hélène Abraham directrice commerciale marketing et produits au sein de l’activité Hop! Air France présente les résultats et produits de la compagnie, le bilan de l’année 2016 et les projets à l’été 2017.