[Temps Forts] Notre agenda du 22 au 24 mai 2017

Lundi 22

[11h30, Marseille, Musée Regards de Provence.] Danielle Milon, vice-présidente du Département des Bouches-du-Rhône, vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence déléguée au tourisme, présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme, maire de Cassis et tous les partenaires inaugurent l’exposition L’Appel du Large.

[19h, Marseille, 3 Bd Chave.] Dans le cadre des apéros pitch de la com du Club Provence Communication. Le tarot de Marseille, art divin ou art devin. Intervenants : Loic Macqueron – GNB events, Adam Pianko, auuteur de BD, Vincent Richet de MProvence, web TV et Charlotte Porcheron, illustratice-graphiste indépendante.

[19h, Aix, Pop Up House de l’Arbois.] Lancement de la campagne des candidats de la République en Marche, Mohamed Laqhila et Marion Padellini. Avenue Louis Philibert Zone du Petit Arbois, 13100 Aix-en-Provence

Mardi 23

[8h30, Istres, Polycréatis.] Avec « Tous entrepreneurs », Jean-Luc Chauvin et son équipe lancent une opération de co-construction avec les 94 000 entreprises d’Aix-Marseille-Provence. 7 dates, 7 lieux, 7 rendez-vous avec les entrepreneurs du territoire pour partager le projet de mandature et leur apporter des solutions concrètes. Après Vitrolles cette semaine, prochain rendez-vous à Istres et Martigues le 23 mai. Au programme : l’immersion au sein de l’entreprise Polycréatis (pôle Aéronautique, Istres), puis une déambulation dans les commerces du quartier de Jonquières (Martigues) et un networking entre entrepreneurs de 12h à 14h30 à la Villa Khariessa (Av. Charles de Gaulle, Martigues).

[9h30, Aix-en-Provence, Cyprès.] Présentation du guide : « Prévenir le risque incendie dans les interfaces habitat-forêt. » Pour prévenir et réduire le risque incendie, Anne Ganteaume, chercheuse au centre Irstea d’Aix-en-Provence, propose dans un guide disponible en ligne, un ensemble de conseils concrets concernant l’évaluation de l’inflammabilité de la végétation ornementale à destination des particuliers et gestionnaires. Vincent Pastor du Groupement Feux de Forêt, Service Prévention Anticipation du SDIS 13, fera un retour d’expérience.

[11h30, Marseille, brasserie L’Actuel.] Isabelle Pasquet, ancienne sénatrice et cheminots et Véronique Meynier, journaliste, candidates du PCF dans la 5ème circonscription des Bouches-du-Rhône (Marseille 4-5-6), organisent à un point presse mardi 23 mai à 11h30 à la brasserie L’Actuel, place Leverrier dans le 4e arrondissement de Marseille.

[18h30, Salon-de-Provence, cors Victor Hugo] Jean-Marc Zulesi, candidat dans la 8eme circonscription, pour la République en marche inaugure sa permanence de campagne. 143 cours Victor Hugo

Mercredi 24

[15h30, Marseille, rue de Ruffi.] Inauguration des Jardins de Ruffi en présence de Laure-Agnès Caradec, présidente d’Euroméditerranée, Lisette Narducci, maire du 2ème et 3ème arrondissement, et Monique Cordier,adjointe au maire, en charge des espaces naturels, parcs et jardins.