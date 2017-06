[Temps Forts] Notre agenda métropolitain du 12 au 19 juin 2017

Lundi 12

[16h, Marseille, Hôtel de ville] Jean Roatta, adjoint au maire délégué aux Relations internationales et à la coopération euro-méditerranéenne et Roland Blum adjoint au maire délégué aux Finances rencontrent Vincent Meriton, vice-président de la République des Seychelles et sa délégation.

[14h30, Vitrolles, Frèche Location] La fédération DLR (fédération des matériels de construction et de manutention) organise une conférence de presse pour en savoir plus sur les spécificités du métier de technicien de maintenance des matériels de construction et manutention. Une profession non délocalisable qui allie mécanique et technologie…

[18h, Marseille, auditorium de l’EMD.] Soirée networking BtoB sur le thème management et recrutement, les bonnes pratiques et les nouvelles problématique rencontrées par le secteur IT – Digital.

[19h30, St Antonin sur Bayon.] 11e édition de la présentation du millésime Côtes de Provence – Sainte-Victoire en présence d’Olivier Sumeire, Président de l’association des vignerons de la Sainte Victoire et de nombreux(ses) élu(e)s

Mardi 13

[10h30, Marseille, St Loup.] Sifer et GRDF officialisent la création du label de mix énergétique «Smart Avenir énergies » mis en œuvre, pour la 1ère fois en France, au sein du programme Osmoz à Saint-Loup (Marseille 10e).

Mercredi 14

[9h, Marseille, OM Café.] Petit-déjeuner du Medef Paca. Compte tenu de l’actualité, Jean-Luc Monteil, président du Medef Paca, propose d’échanger sur les résultats du premier tour des élections législatives et sur la feuille de route annoncé par le gouvernement mardi.

Jeudi 15

[14h30, Rousset, Zone industrielle] Inauguration des nouveaux locaux d’Orsay Physics.

[19h, Marseille, La Pelle.] Soirée annuelle Y Summer Party des jeunes diplômées grandes écoles. Soirée festive avec en guise de mise en bouche une série d’ateliers dont l’un est anié par la rédaction de Gomet’. Animé par Jean-François Eyraud, il sera consacré à un décryptage des des élections en cours avec l’intervention du chroniqueur de Gomet’ Hervé Nedelec.

Vendredi 16

[8h30, Marseille, Gomet’ studio.] 1er petit-déjeuner sectoriel organisé par la rédaction de Gomet’ à l’occasion de la sortie du Digest Immo 2017. Avec l’intervention d’Hugues Parant, le directeur général d’Euroméditerranée. Evénement réservé sur inscription.

[10h, Marseille, Palais de la Bourse.] 1ère édition du salon Investissimo organisé par GL Events et toutsurmesfinances.com Un rendez-vous créé pour répondre à tous ceux qui s’interrogent sur leurs finances personnelles, y compris lorsqu’il s’agit de questions de base. L’enjeu de cette 1ère édition est donc de permettre, à tout public, d’acquérir les connaissances nécessaires pour profiter des opportunités de placements qui s’offrent aujourd’hui sur le marché.

[12h Marseille, Solimut] Déjeuner thématique sur la thématique des objets connectés en lien avec la télémédecine. Sur inscription.