[Temps Forts] L’agenda de la semaine du 16 au 20 octobre 2017

Lundi 16 octobre

[8h30, Marseille, Esapce Bargemon] Conseil municipal de rentrée. 300 questions sont à l’ordre du jour.

[18h, Fos, Hôtel de ville] Conseil municipal

Mardi 17

[9h30 - Marseille, Hôtel du Département] Séance publique du Conseil départemental.

[18h30, Marseille, Orange Campus] Altafemina présidée par Danièle Prieur, inaugure son Club des Gentlemen, un nouvel espace d’expression et de prise de conscience « pour la mise en place d’une mixité performante. »

[19h, Marseille, Théâtre du Gymnase] Première des Rendez-Vous de demain sur le thème : Comment les sciences éclairent l’avenir ? en présence de Jean-Pierre Luminet, astrophysicien (CNRS, Laboratoire d’astrophysique de Marseille) et écrivain ; Levent Yilmaz, professeur d’histoire des idées (Koç University, ancien résident de l’IEA de Paris). Les « Rendez-Vous de demain », c’est une série de grandes rencontres publiques à l’initiative de Thierry Fabre, fondateur des Rencontres d’Averroès et Directeur du programme Méditerranée de l’IMéRA, de la fondation Amidex d’Aix-Marseille Université, et du Théâtre du Gymnase.

Mercredi 18

[14h30 - Marseille, Jardin du Pharo] Aix-Marseille Université, la Formation supérieure d’art en espace public (FAI-AR), et l’École régionale d’acteurs de Cannes et de Marseille (ERACM) signent une convention de partenariat, pour la mise en place d’un Master commun « Arts et scènes d’aujourd’hui ». En présence d’Yvon Berland, Président d’Amu, de Laure Ortiz, présidente de la FAI-AR, de Jacques Baillon, président de l’ERACM, et de Pierre-Yves Gilles, doyen de la faculté arts lettres, langues et sciences humaines.

Jeudi 19

[9h30 - Marseille, Hôtel de Région] L’Imed et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur signent une nouvelle convention sur le dispositif Vie (Volontariat international en entreprises) à temps plein et à temps partagé.

[9h30 - Marseille, Palais du Pharo] Conseil métropolitain

[10h00, Marseille, La Criée] Congrès annuel des Départements de France, qui réunit les présidents des 104 collectivités adhérentes, dont les 101 Départements, autour des enjeux d’actualité et des sujets émergents. Accueil par Martine Vassal, présidente du Département des Bouches-du-Rhône.

[11h, Marseille, Pôle media] Transformation de la filière Image : regard du réseau Primi sur les besoins et formations dans le cadre du Forum Medinjob.

[18h - Aix, Musée Granet] Inauguration de l’exposition « Cézanne at home »

[18h30 - Istres, Théâtre de l’Olivier] Réunion publique de présentation du bilan de l’action municipale à mi-mandat

[18h30, Marseille, Court circuit] Le Collectif citoyen Marseille en commun organise un débat avec Christophe Aguiton (chercheur, militant syndical -co-fondateur de SUD PTT- et associatif -ATTAC, forum sociaux…) autour de son dernier ouvrage « La gauche du 21e siècle (enquête sur une refondation) »

[18h30, Marseille, Pôle emploi] Club RH de Pôle emploi Paca. « Et si nous parlions compétences ? »

> Direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur. 34, rue Alfred Curtel – 13010 Marseille

Vendredi 20

[8h30, Vitrolles, Pôle emploi] « 48h pour l’emploi », événement organisé par la Pôle emploi. L’objectif est de faciliter la rencontre directe entre entreprises et candidats.

[10h, Marseille, Théâtre de la Joliette] Cérémonie d’ouverture du Marseille Web Fest

[10h, Marseille, Théâtre de la Criée] Table-ronde dans le cadre du congrès des départements de France. « Loi NOTRe et attractivité départementale : quel scénario pour quel avenir ? » Un débat qui devrait êre suivi par l’intervention du Premier ministre Edouard Philippe.

[17h45, Martigues, Hôtel de ville] Conseil municipal.