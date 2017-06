Temps forts : l’agenda métropolitain du 19 au 23 juin 2017

Lundi 19

[11h, Marseille, Direction régionale Pôle Emploi] Conférence débat sur le thème des problématiques du sport de haut niveau Jean-Jacques Coiplet, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Patrice Guadagnin, directeur du Pôle voile Marseille, Antony Munos, sportif de haut niveau, Thierry Lemerle, directeur régional Pôle emploi Paca. Le skipper Anthony Munos, qui prépare les Jeux Olympiques de Tokyo dans la catégorie Laser, vient d’intégrer les équipes de Pôle emploi Paca.

[18h, Fos-sur-Mer, Maison de la Mer] Réunion publique sur le Plan de prévention des risques technologiques PRT Fos Est.

Mardi 20

[11h, Marseille, Soleam] Projet de renouvellement urbain porté par la Métropole Aix-Marseille Provence, l’îlot Flammarion (4ème arr.) s’inscrit dans un contexte de requalification urbaine du grand centre-ville. Avant le lancement de la concertation publique qui débutera le mercredi 21 juin, la Soleam et son président Gérard Chenoz présentent le projet à la presse.

[11h, Marseille, UPE 13] Point presse de Pierre Gattaz le président du Medef invité de l’AG de l’UPE 13.

[11h, Marseille, Centre social Malpassé] Les centres sociaux impliqués dans le « Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille », lancé en 2014 et qui arrive à son terme dans quelques semaines, présentent un bilan de la mission qu’ils ont menée auprès des jeunes des quartiers populaires, en présence des coordonnateurs et animateurs des secteurs jeunes et des directeurs des centres sociaux.

[18h, Marseille, Palais des congrès] Assemblée générale de l’UPE 13 – Entreprendre, sport de combat avec Johan Bencivenga, président de l’Upe 13

[18h30, Marseille, Friche de la Belle de mai] Laure-Agnès Caradec, adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme, au projet métropolitain, au patrimoine foncier et aux droits des sols tient une réunion publique sur le projet « Quartiers libres. » « Quartiers libres» est un projet porté par la ville de Marseille et la Métropole qui vise à reconnecter la Belle-de-Mai au centre-ville historique pour y intégrer le projet de gare métropolitaine. Ce projet urbain s’étend sur 140 hectares qui représente le quartier de la gare métropolitaine de demain. L’enjeu est d’améliorer la qualité de vie des habitants, des usagers et de construire un nouveau lieu d’attractivité.

Mercredi 21

[9h30, Marseille, Hôtel Intercontinental] Présentation de l’opération Tous au Restaurant. Pour la première fois à Marseille, un évènement éphémère ouvert à tous, en partenariat avec Gourméditérranée, sera organisé le lundi 18 septembre.



[11h, Marseille, Insee Paca] Philippe Maurizot, vice-président de la Commission « Industrie, Innovation, Nouvelles technologies et Numérique » de la Région Paca et Patrice Russac, directeur régional de la Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur, Patrick Redor, directeur régional de l’Insee Provence-Alpes-Côte d’Azur présentent l’étude sur 120 000 emplois directement liés à la mer en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jeudi 22

[10h, Marseille, Museum d’histoire naturelle, Longchamp] Inauguration de la première station Air+ en Paca, plateforme partagée Air Paca/chercheurs de l’université d’Aix-Marseille avec Pierre-Charles Maria, président d’Air Paca, M. Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université et M. Yves Noack, président du Conseil Scientifique d’Air Paca

[10h45, Marseille, Cinéma Le Chambord] Catherine Casadei, directrice générale déléguée de la Safim dévoile de nouveaux ingrédients de la 93ème édition de la Foire Internationale de Marseille. [17h15, Marseille, Palais des congrès] En 2020, les sols de Paca seront saturés en termes de capacité d’enfouissement et d’incinération des déchets. La moyenne de déchets produits par habitant dans la région est de 140 kilogrammes supérieur à la moyenne nationale. Pour répondre aux objectifs 2020 fixés par le Plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets en PACA, les acteurs, collectivités, institutionnels, privés et associatifs se mobilisent, innovent et proposent les solutions d’aujourd’hui et de demain. Intervenants : Anne Claudius-Petit, conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur en charge du Plan régional de prévention et de gestion des déchets, Vincent Ochier, Chargé de mission Réduction et tri des déchets, Métropole Aix-Marseille-Provence, Laurence Gobet, directeur commerce, valorisation et innovation Veolia Région Méditerranée

[17h15, Marseille, Préfecture] Cocktail organisé à l’occasion du prochain départ du préfet de police Laurent Nuñez.

[18h, Marseille, Palais de la Bourse] Christine Cabau-Woerhel, Présidente du Directoire du Grand Port Maritime de Marseille, Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille Provence, et Jean-Philippe Salducci, Président de l’Union Maritime Fluviale Marseille-Fos, présentent l’ouverture de l’axe Marseille-Genève dans le corridor mer du Nord-Méditerranée. en présence de Son Excellence l’Ambassadeur de Suisse en France, Bernardino Regazzoni, et de Renaud Muselier, président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Vendredi 23

[10h30, Aix-en-Provence, Hôtel de ville] Conseil municipal

[10h30 Marseille, Frac] Esia, membre du réseau France Active, est un acteur essentiel dans le financement de l’économie solidaire en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il permet à de nombreuses structures d’avoir accès au crédit bancaire. À l’occasion de son assemblée générale, Didier Patoux, président du directoire d’ESIA invite à la table-ronde : « Entrepreneurs responsables et développement économique du territoire » Avec les interventions de Philippe Vitel, député, vice-président Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président du conseil de surveillance d’Esia, des entrepreneurs responsables tels que Benoit Rey, gérant d’Areco, Ophélie Legrand, fondatrice de Pas à pas et Julien Coclet, directeur Urban Prod. En présence de Laurent Neyer, Commissaire au redressement productif, Direccte Paca, Gérard Gazay, Vice Président Conseil Départemental des Bouches du Rhône et Martial Alvarez, Membre du Bureau, Aix Marseille Provence.

[10h30, Marseille, Parc Chanot.] Inauguration du Forum national Reset « Local is Beautiful, Changeons le monde de l’intérieur » est le thème de cette 3ème édition du Forum Reset.

[10h30, Marseille, Cité des métiers] Dominique Tian, président de la Maison de l’Emploi de Marseille (MDEM), 1er adjoint au maire délégué à l’emploi, l’équipe de la MDEM et ses partenaires présentent le suivi du 1er Meetup mobilité et emploi métropolitain organisé le 1er juin dernier par la MDEM et la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée. Au programme notamment, l’annonce en avant-première du programme de la Semaine européenne de la mobilité, du 18 au 22 septembre, durant laquelle les opérateurs privés et publics, à l’initiative de la MDEM vont organiser à travers 5 Villages mobilité en métropole (sur les communes ou zones d’activités de Marseille, Aix-en-Provence, Les Paluds, La Ciotat, Salon de Provence) de nombreuses initiatives pour inciter le plus grand nombre à aller travailler autrement à travers les solutions de déplacements alternatives.