[Temps Forts] L’agenda métropolitain du 13 au 17 février

Lundi 13 février

[11h, Marseille, Friche de la Belle de Mai.] Exposition collective Quartiers libres avec les agences Güller Güller et TVK, lauréates pour la réalisation du plan guide du projet urbain autour de la gare Saint-Charles (jusqu’au 26 février). Salle des Machines.

[11h, Marseille, Jardin botanique.] La Ligue de protection des oiseaux (LPO) Provence Alpes Côte d’Azur présente la publication de référence : « La carte des oiseaux de Marseille ».

[14h30, Marseille, Préfecture] Stéphane Bouillon, le préfet de la région Paca et des Bouches-du-Rhône signera la convention volontaire de développement économique et social du projet d’avenir de la plateforme de la Mède de Total avec son directeur, François Bourasse. Le président de la région Paca, Christian Estrosi, sera également présent aux côtés de Martial Alvarez, conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence délégué à l’emploi, l’insertion et l’économie solidaire et maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Mardi 14

[9h, Marseille, La Boate.] Présentation de la délégation d’entreprises créatives et innovantes de Paca qui se rendent au festival South By Southwest (SXSW) à Austin du 10 au 17 mars prochains. Le SXSW est le rendez-vous mondial dédié aux médias interactifs, intégrant festivals de films et de musiques et vitrine des technologies émergentes.

[9h, Marseille, Palais des congrès.] Conseil européen de l’organisation Fiber to the home (FTTH). 3 000 participants, 120 exposants et 155 conférenciers, issus de 96 pays sont attendus en présence notamment de la Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique (Firip) Programme détaillé : www.ftthconference.eu

[9h30, Aix-en-Provence, Hôtel des PME] Réunion d’information de présentation de l’accompagnement du Club des créateurs d’entreprises et du dispositif Nacre – nouvel accompagnement à la création et reprise d’entreprise.

[10h, Marseille, Palais de la Bourse.] À l’occasion de la Saint-Valentin 2017, un an avant jour pour jour l’ouverture de MP2018 et en présence des partenaires et des institutions qui soutiennent le projet, réunion d’information de « MP2018 – Quel Amour ! »

[11h, Marseille, Département] Présentation par Martine Vassal de la nouvelle édition de l’Open 13.

Mercredi 15

[9h, Marseille, OM Café.] Le Medef Paca organise la deuxième session de ses petits déjeuners avec pour thématique principale de cette rencontre : la fiscalité des entreprises (propositions du Medef pour une refondation fiscale, tour d’horizon des programmes « fiscalité » des principaux candidats à la présidentielle). Jean-Luc Monteil, président du Medef Paca proposera également un tour d’actualité nationale et régionale.

[12h, Aix-en-Provence, Le Forum] Le Groupement des entrepreneurs du pays d’Aix tient son prochain club des relations sociales et économiques sur le thème : « Loi de finances 2017 et loi rectificative 2016 » Intervenant : Maître Stéphanie Manenti, avocat fiscaliste du cabinet BBLMA.

[18h30, Marseille La Boate] Soirée adhérents et sympathisants En Marche Marseille.

[19h, Aix-en-Provence, Carrefour de l’innovation] Soirée Founder Institute, programme de formation d’entrepreneurs et de lancement de start-up, pour passer d’un poste de salarié à celui d’entrepreneur.

Jeudi 16

[15h, Marseille, Mairie du 1er et 7ème arrondissement] Sabine Bernasconi, maire du 1er et 7e arrondissement, présente le programme de la deuxième édition des dimanches de la Canebière qui aura lieu le 26 février 2017.

[18h30, Marseille, Maison de l’Artisanat] Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille président de la métropole Aix-Marseille-Provence, vice-président du Sénat inaugure l’exposition de céramiques et estampes japonaises « Japon entre terre et ciel. »

