[Temps Forts] Notre sélection d’événements à suivre cette semaine à Aix Marseille Provence 

Lundi 27

[11h, Marseille, restaurant La Jungle] Robert Hue présente les candidats du Mouvement des Progressistes.

[17h, Marseille, Maison du droit] Lancement de l’incubateur du barreau de Marseille par le bâtonnier Geneviève Maillet.

[17h30. Salle Agora. Maussane] La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR Paca) mobilise son réseau de spécialistes dédié à l’accompagnement des entreprises, dans le cadre des « Lundis Réussite ». Ces réunions permettent aux artisans des Bouches-du-Rhône de se perfectionner, se rencontrer et échanger sur leurs expériences. Elles se déroulent de 17h30 à 19h30, un lundi par mois sur le pays d’Arles, Marseille, le pays Salonais ou le pays d’Aix et sont accessibles gratuitement, sur simple inscription. Chaque rencontre est suivie d’un apéritif qui permet d’approfondir le sujet et d’obtenir des conseils personnalisés. Thème : « Financement participatif ou crowdfunding : Quelles opportunités et comment vous y prendre ? » Inscriptions et renseignements pour les entreprises artisanales : Service Développement économique – 04 91 32 34 73 – economie13@cmar-paca.fr

[18h, Aubagne,Centre de Congrès Agora] Conseil du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

Mardi 28

[10h30, Marseille, Astrolabe] Conférence de presse de Laure-Agnès Caradec, président d’Euroméditerranée et Hugues Parant, le nouveau directeur général de l’EPAEM.

[13h, Marseille, Smarsteille] Lancement du programme pilote Cocoon’Ages, première résidence inter-générationnelle expérimentale à Marseille avec Sandrine Bordin présidente de Logis Méditerranée.

[16h30, Marseille, Frac] Arts visuels et financement participatif : quel(s) modèle(s) ? Une initiative de Marseille expos en partenariat avec la plateforme Kiss Kiss Bank Bank.

[17h, Marseille, Pôle Média] Assemblée générale du cluster Primi.

[17h, Marseille, Orange Vélodrome] Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat et coordinateur de la campagne de François Fillon échange autour du programme économique de son leader à l’ Orange Vélodrome avec « une centaine de chefs d’entreprise de la Métropole Aix-Marseille-Provence » réunis à l’initiative de Didier Parakian, adjoint au maire délégué à l’Economie.

[18h, Marseille, Villa Méditerranée] Les Mardis de la Villa. A l’occasion de la sortie du livre La France des solutions, conférence-débat avec des « Marseillais qui bâtissent l’avenir »

Mercredi 29

[8h, Marseille, Provepharm] Lancement du défi « Dégun sans stage » dans l’entreprise Provepharm. Initiative lancée par Provepharm, soutenue notamment par les collèges Renoir, Rostand, Mallarmé et Prévert, l’Ecole Centrale et le Technopôle de Château Gombert, « Dégun sans stage » est un défi collectif lancé aux entreprises et laboratoires du Technopôle, pour permettre aux collégiens d’éducation prioritaire du 13ème d’y effectuer leur stage d’une semaine.

[9h30, Marseille, Parc Chanot] Salon Méditerranéen de la sécurité globale Access Security du 29 au 31 mars à Marseille.

[11h, Marseille, Pôle emploi Paca] Thierry Lemerle, directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur lance Le Lab pour « des pratiques d’intelligence collective pour inventer les solutions emploi de demain. »

[14h30, Aubagne,ZI Les Paluds] Présentation de l’accord entre la Région Paca, la Métropole et le groupe Sartorius Stedim qui prévoit un programme de R&D de 23 millions d’euros et la création de 200 emplois (lire par ailleurs).

Jeudi 30

[9h, Marseille, Jardin du Pharo] Conseil de la Métropole Aix Marseille Provence

[9h, Marseille, Parc Chanot] Rencontres régionales de la santé numérique.

[10h, Aix, faculté de droit] 9e édition des Tables Rondes de l’Arbois, organisées par le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée et Aix-Marseille Université sur le thème « Langages, Ecritures et Communication ».

Vendredi 31

[10h, Marseille, Friche de la Belle de Mai] Inauguration du Village Club du Soleil, le 1er « village en ville », proposant tous les services d’un Village Club du Soleil.

[12h30, Marseille, restaurant Albertine Passedat] Didier Chabassieu, président du directoire du groupe High Co, présente les résultats annuels de son groupe.