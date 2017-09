[Temps Forts] Agenda : notre sélection d’événements du 18 au 22 septembre 2017

Lundi 18

[10h, Marseille, Vieux-Port] Du 18 au 22 septembre, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, installation de cinq villages dans la Métropole pour découvrir des solutions originales de mobilité, s’informer sur l’offre de service transport du territoire et tester des modes de déplacement innovants. Ces journées s’adressent à tous, grand public, demandeurs d’emploi, entreprises, professionnels de l’emploi et de l’insertion, opérateurs de mobilité, étudiants, scolaires… Début de la semaine le 18 septembre à 10h sur le Vieux-Port.

[19h, Aix, Hôtel de ville] Maryse Joissains Masini, maire d’Aix, et Monique Cassar, président de la délégation Bouches-du-Rhône de la Chambre de métiers et de l’artisanat, signent une « Charte de soutien à l’activité économique de proximité » qui proclame : « Consommez local, consommez artisanal ».

Mardi 19

[10h30, Gardanne, La Halle] Présentation du Gaming Gen level 6, manifestation autour des jeux vidéos qui se déroule dans la ville les 23 et 24 septembre.

[14h30, Marseille, Les Docks] « Café Presse » chez Provence Promotion, une occasion de rencontrer et présenter trois nouvelles entreprises implantées sur le territoire.

[18h, Aix, Hôtel de ville] Réunion publique, présidée par Maryse Joissains Masini, maire d’Aix, et consacrée au quartier de la gare. Cette réunion commencera par la présentation du projet d’élargissement du pont SNCF de l’avenue Robert-Schuman, avec un échange entre les représentants de la SNCF et les habitants du quartier. Puis seront abordées les questions habituelles de propreté, circulation, stationnement, et plus généralement les problèmes rencontrés par les habitants dans leur vie quotidienne.

[19h30, Marseille, SMC] Altafemina organise sa rentrée commune avec le Greco Provence, le réseau des anciens des élèves des grandes écoles, une soirée dédiée aux expériences citoyennes avec 7 témoignages forts qui font grandir notre territoire : On(e) Life Bio Accelerator, Planet Adam-PositivPlanet, Acta Vista, Ecole de la 2ème Chance, Santé Sud, La Cagnotte des Proches, DI.A 13Esa Paca. Au siège de la SMC Marseille, 75 rue Paradis, 13006.

Mercredi 20

[16h, Marseille, Pharo] Aix-Marseille Université et le Medef Provence-Alpes-Côte d’Azur signent un accord de partenariat ainsi qu’une convention d’application avec le service universitaire de formation tout au long de la vie d’AMU. En présence d’Yvon Berland, Président d’AMU, et Jean-Luc Monteil, Président du Medef Paca.

[18h30, Marseille, Maison de l’architecture] Débat organisé par le collectif Marseille en Commun qui aura lieu à la Maison de l’Architecture avec Francesca Poloniato, Ulrich Fuchs, Nicolas Maisetti et Fréderic Roustan sur le thème de du label « Capitale Européenne de la Culture » et ses effets économiques, sociaux et culturels sur les villes européennes.

Jeudi 21

[8h30, Marignane, Technocenre Henri Fabre] Session de sensibilisation du programme Simseo, programme européen d’accompagnement des TPE, PME, ETI à l’usage de la simulation numérique dans l’industrie. Pour s’inscrire.

[10h, Marseille, Jardins Montgrand] Les cinq ans d’une entreprise pas comme les autres : La Table de Cana à Marseille. 1er traiteur gourmand et engagé des Bouches-du-Rhône avec Sylvie Bancilhon sa directrice. A noter vendredi 22 septembre au soir, un « Diner dans le Noir », un événement ouvert au public organisé dans le cadre de la fête de la Gastronomie au Théâtre de la Joliette. Une expérience humaine et culinaire unique et forte à tester.

[Marseille, Base nautique du Roucas Blanc] Visite du président de la République Emmanuel Macron à l’occasion du choix de Paris et Marseille comme villes hôtes des Jeux olympiques 2024.

[18h30, Aubagne, La Part des Anges] Soirée de lancement du Club des entrepreneurs du territoire est métropole (Cetem).

> Cave à vins « La Part des Anges ». 551 Avenue du Douard – ZI des Paluds à Aubagne

Vendredi 22

[10h, Marseille, Parc Chanot] Ouverture de la 93e Foire de Marseille (jusqu’au lundi 2 octobre).

[10h, Marseille, Palais du Pharo] Synerpa (Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnages âgées) Inscriptions et informations.

[12h, Aix, Le Forum] Le Gepa (Groupement des Entrepreneurs Provence Aix )organise son prochain Club des relations sociales et économiques en recevant Mohammed Laqhila, député des Bouches du Rhöne, qui interviendra sur le thème sur le thème : « Les conséquences pratiques des ordonnances de la réforme du code du travail > Lieu : Aljepa – Le Forum- 135, rue Albert Einstein – 13858 Aix

[17h45, Martigues, Hôtel de ville] Conseil municipal