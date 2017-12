[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 11 au 15 décembre

Chaque lundi retrouvez l’agenda Temps Forts, notre sélection d’événements à suivre dans la métropole Aix Marseille Provence. Lundi 11

[8h30 - Marseille, Hémicycle Bargemon] Conseil municipal. 200 délibérations sont à l’ordre de jour.

[9h – Aix-en-Provence, Centre des Congrès] 7e rendez-vous des professionnels du tourisme.

[11 h –Marseille, E2C] L’Union des conseils en communication Méditerranéenne UCC Med, présente sa campagne de communication. 2017, afin de développer sa notoriété, faire reconnaître le professionnalisme et l’expertise de ses agences membres, valoriser le métier de communication auprès des annonceurs…

[14h30 – Marseille, Préfecture] Prise de fonctions de Pierre Dartout, nouveau préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouche-du-Rhône. Il déposera une gerbe à cette occasion à 10h45 heures devant le Monument des Mobiles, en présence d’Olivier De Mazières préfet de police des Bouches-du-Rhône, des élus, des parlementaires, des chefs des services de l’État, des autorités militaires et des représentants des anciens combattants.

[17h30 – Marseille, Pharo] Cérémonie de remise des prix des Women Innovation Awards (WIA) : les initiatives entrepreneuriales féminines au sein d’Amu mises à l’honneur. Les WIA ont pour vocation d’encourager l’entrepreneuriat féminin auprès des étudiantes et statutaires d’Amu, du CNRS et de l’Inserm. En présence d’Yvon Berland, président d’Amu, Éric Berton, vice-président innovation et valorisation Amu et Anne Pointet, directrice régionale réseau Méditerranée – BNP Paribas.

[18h30 – Marseille, Théâtre Toursky] Rencontre citoyenne avec les députés de LREM de Marseille pour faire un bilan de six mois de transformation de la France et les perspectives pour l’année 2018, avec Alexandra Louis, Cathy Racon-Bouzon et Saïd Ahamada. La rencontre sera clôturée par un temps d’échange libre et convivial.

[19h – Marseille, Le 10Vin] Le Club Provence communication organise le « Pitch de la com », avec Cindy Chagrouri, adjointe de direction aux Terrasses du Port, qui expliquera comment se passe « Un Noêl aux Terrasses », Sophie Bonjour, responsable commerciale chez Catova Planète Objets qui reviendra sur la fabuleuse histoire des cadeaux de fin d’année, les intemporels, les nouveautés… Vincent Lepeltier, des Pétancoeurs pour expliquer comment transformer un activité universelle en une attraction événementielle et Grégoire Guignon, de Sailezy, pour aborder la communication interne grâce au teambuilding Voiliers et la communication externe avec l’affichage sur les voiles.

Mardi 12

[9h – Marseille, I Lov’It] Cool Business Meeting organisé par la Cité des entrepreneurs d’Euroméditerranée avec le soutien de l’Atelier business. Il s’agit de partager un exercice ludique qui pour permettra d’ouvrir votre réseau de partenaires dans une ambiance conviviale au sein du worklabs d’Ilov’It.

[9h – Miramas, La Fare-les-Oliviers et Coudoux] Forts des premières visites organisées en 2014 et 2015 sur le Territoire du Pays d’Aix, la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’Agence régionale pour l’environnement organisent à nouveau une visite de communes engagées dans une démarche de développement durable. Cette nouvelle visite va permettre d’aller à la rencontre d’élus et de techniciens de trois communes : Miramas, La Fare-les-Oliviers et Coudoux.

[10h30 - Marseille, dans les locaux d’Emergences] A l’occasion des dix ans du label Empl’itude, l’association Emergences convie les journalistes à un échange informel avant la soirée événement organisée au Village du Soleil de Marseille en présence de nombreux dirigeants d’entreprises locales labellisées et d’élus. Spécificité régionale, Empl’itude est le premier label territorial en France qui valorise les actions et les bonnes pratiques des organisations en matière d’emploi, de ressources humaines et d’engagement sociétal.

[11h – Marseille, Institut Paoli-Calmettes] Présentation du projet « Nano’s » qui a pour objectif de lutter contre les cancers du sein métastatiques en développant des modèles et des traitements de nouvelle génération basés sur les nanotechnologies.

[18h - Martigues, Villa Khariessa] Soirée de lancement du fonds de dotation « Etang de Berre : notre patrimoine », en présence de Gaby Charroux, maire de Martigues et président du fonds de dotation. A cette occasion, les acteurs économiques et entreprises du territoire découvriront un nouvel outil qui permettra de participer à la préservation de l’Etang de Berre.

[17h30 - Aubagne, Centre de Congrès Agora] 11e édition des Nocturnes de la Transmission, un événement organisé par le Pays d’Aubagne et de l’Etoile avec la Métropole Aix-Marseille Provence et la CCIMP. Cette rencontre business permet à des repreneurs de rencontrer des chefs d’entreprises souhaitant céder leur société. l’objectif est de maintenir sur le Territoire les emplois permanents des entreprises transmises, voire la création de nouveaux emplois et ainsi de concourir à la dynamique économique tout en garantissant un complément de retraite au cédant issu du produit de la cession. Cette année, 15 à 20 cédants et 60 à 80 repreneurs sont attendus.

[18h – Vitrolles, Hôtel de Ville] Conseil municipal.

[19h – Marseille, Théâtre du Gymanse] Troisième rencontre des « Rendez-vous de demain ». Stéphane Paoli, adjoint au numérique de la ville d’Aix-en-Provence ouvre le débat sur le thème de « Quelle santé pour demain », avec Carla Makhlouf, épidémiologie et anthropologue de la santé (résidente à l’IMéRA) et Dominique Marininchi, professeur de médecine, cancérologue et président du l’IMéRa (Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université).

[19h30 – Eguilles, Hôtel Adonis] Dîner-conférence organisé par la commission numérique du Groupement des entrepreneurs Provence Aix (Gepa) sur le thème « Serez-vous les prochaines victimes de l’ubérisation ? ».

Mercredi 13

[10h30 – Aix-en-Provence, Hôtel de ville] Conseil municipal.

Jeudi 14

[8h30 – Marseille, Palais de la Bourse] Forum de l’industrie de demain en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Différents ateliers et tables rondes, sur l’innovation au cœur de l’industrie.

[9h – Aix-en-Provence, Carrefour de l’innovation et du numérique] Dans le cadre des « Rendez-vous de l’entrepreneuriat », Les Premières Provences organisent un atelier sur la thématique « A la découverte de l’art du pitch ». Cet atelier s’adresse aux (futur.e.s) dirigeant.e.s qui souhaitent mieux situer les enjeux de leur communication en public ainsi que l’impact de leur prise de parole. Il s’agit d’un atelier de perfectionnement pratico-pratique puisqu’il est basé sur l’alternance d’échanges et d’exercices filmés.

[9h – Marseille, Brasserie de l’OM] Petit-déjeuner du Medef-Paca. Jean-Luc Monteil, président du Medef Paca, propose d’échanger avec la presse sur le projet de réforme de l’intéressement et de la participation et, plus largement, sur la politique de rémunération des collaborateurs en entreprise.

[12h15 – Marseille, Hôtel du Département] Troisième édition de la convention « Entrepreneurs 13 ». La CPME appelle tous les entrepreneurs du département à venir échanger, assister à des conférences mais aussi à cinq workshops liés au thème de la cré’ativité. Un village exposants et ses 60 stands sera le lieu de nombreuses animations et opportunités à saisir. A 17h30, conférence plénière en présence de Martine Vassal, présidente du Conseil départemental, François Asselin, président de la CPME national et Alain Gargani, qui préside l’instance départementale.

[10h – Marseille – Jardin du Pharo] Aix-Marseille Université (Amu) et l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) signeront un accord-cadre définissant les grands axes de leur partenariat. En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, de Laure-Agnès Caradec, présidente d’Euroméditerranée, et d’Hugues Parant, directeur général d’Euroméditerranée.

[16h – Marseille, Hôtel du DépartementConseil] Conférence « Comment le politique peut booster le monde de l’entreprise ? », organisée dans le cadre de la convention annuelle Entrepreneur 13. Il s’agit de la présentation des grandes lignes du Pacte « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises ».

[18h30 – Marseille, Hôtel du Département] Finale du Trophées des entrepreneurs positifs dans le cadre de la convention annuelle « Entrepreneur 13 ».

[18h30 - Aix-en-Provence, Campus IAE] L’IAE Aix- MBA organise une masterclass sur le thème « Imagine the futur : déjà vu or something new ». Voulez-vous apprendre à concevoir une stratégie de marketing numérique et mesurer ses performances ? Alors allez à la conférence. C’est gratuit, mais inscription obligatoire ici

[18h30 - Marseille, Fort Saint-Nicolas] Dîner des rebelles constructifs de Marseille Solutions. Depuis trois ans, Marseille Solutions imagine, construit et déploie des solutions répondant efficacement aux problèmes sociaux et environnementaux de Marseille et de sa métropole. Par solutions, les membres entendent des entreprises, des innovations sociales des actions publiques-privées… Le dîner est l’occasion de célébrer trois d’actions positives.

Vendredi 15

[Journée - thecamp, Aix-en-Provence] Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a choisi thecamp pour présenter la stratégie internationale de la France pour le numérique le 15 décembre prochain, accompagné de représentants de l’écosystème numérique français et européen.

[9h30 - Marseille, Hôtel du Département] Séance publique du Conseil départemental – Vote du budget 2018.

[11h – Gardanne, Pôle Yvon Morandat] Visite presse du Pôle Yvon Morandat de Gardanne, pôle économique, énergétique et culturel et lauréat de l’appel à projet promoteur/concepteur, Eiffage Immobilier, en présence des premières entreprises à s’implanter sur le site et Dalkai, co-actionnaire de la SAS Energie Solidaire, filiale de la Semag.