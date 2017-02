[Temps Forts] Aix Marseille Provence : notre sélection d’événements du 20 au 25 février 2017

Lundi 20

[11H30, Marseille, Orange Vélodrome] Jean-Claude Gaudin le maire de Marseille et président de la Métropole. Aix-Marseille-Provence inaugure le parvis René Dufaure de Montmirail fondateur de l’Olympique de Marseille sur l’esplanade stade Orange Vélodrome 3 boulevard Michelet.

Mardi 21

[10h, Istres, Hangar Mercure] François Bernardini, maire d’Istres, président du Territoire d’Istres Ouest Provence, vice-président de la métropole Aix Marseille Provence accueille Jean-Yves Longère, directeur de l’Agence régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des entreprises (ARII) Provence Alpes Côtes d’Azur, au Pôle aéronautique situé au hangar Mercure.

[18h, Marseille, IFSI Euromed] En Marche 13 organise, en collaboration avec En Marche Alpes Maritimes, une réunion publique à Marseille en présence de Mme Corinne Lepage, ancienne Ministre de l’environnement, dont le thème sera : La Transition écologique En Marche : l’écologie peut-elle être un axe de transformation de notre modèle économique ? Cette réunion sera co-animée par Cyril Gombert, relais thématique En Marche 13 sur la transition écologique, largement impliqué dans la rédaction du programme au niveau national.

> 59 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille

[19h, Aix-en-Provence, Anticafé] La jeune chambre économique du pays d’Aix organise une soirée de présentation de ses projets 2017.

Mercredi 22

[10h30, Marseille, Les Terrasses du port] Ouverture d’un tout nouveau concept-store au 2ème étage des Terrasses du Port : Skola La Boutique Ecole. Présentation en présence de Bruno Galy, directeur Paca Apprentis d’Auteuil, Sandra Chalinet, directrice des Terrasses du Port et Emmanuelle Germani, DRH de Kaporal. Action inédite menée par La fondation Apprentis d’Auteuil – L’Ouvre-Boîte Marseille, et initié par le Collectif pour l’Emploi et soutenu par Pôle Emploi, l’objectif de Skola est de contribuer au retour à l’emploi durable sur les métiers d’avenir ou en tension structurelle comme celui des métiers du commerce et de la vente.

[11h30, Marseille, Ademe] Signature par la Dreal, l’Ademe, la Région Paca et les 16 entreprises régionales de transport routier de voyageurs les chartes d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 « objectif CO2 ».

Jeudi 23

[11h, Marseille, Hôtel de Ville] Jean Roatta adjoint au Maire délégué à la Coopération euroMéditerranéenne, Monique Cordier, adjointe au Maire déléguée aux Espaces naturels, Parcs et Jardins, Développement durable et Plan climat, Maurice Di Nocéra, adjoint au Maire délégué aux Grands événements, Grands équipements présentent le festival Japan Expo Sud (24 au 26 février 2017 au Parc Chanot de Marseille.)

[17h30, Marseille, Epitech] Google et Epitech, l’école de l’innovation et de l’expertise informatique, organisent la 4e édition Hash Code, un concours à destination de développeurs, ayant lieu en partout en France et en Europe. Ce concours, unique en son genre, réunit des développeurs de France, d’Europe, du Moyen Orient et d’Afrique. En 2016, plus de 17 000 étudiants et professionnels ont participé au challenge, et cette année ce nombre sera encore plus important. En présence de Vincent Simonet, responsable du centre de R&D de Google France, et Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech.

[16h30, Marseille, Hôtel de Ville] Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et président de la Métropole Aix-Marseille-Provence reçoit José Filipe Moraes Cabral, ambassadeur du Portugal à Paris en visite à Marseille durant deux jours.

[18h, Fos-sur-Mer, Maison de la mer] Présentation officielle de l’ouvrage Racines et réalités.Après deux ans et demi de travail et de recherches, l’association présidée par Michel Leroy (ancien conseiller municipal), intronisé récemment chevalier de l’ordre du mérite, publie un ouvrage qui retrace l’histoire locale de Fos-sur-Mer à partir d’une étude des noms des rues. Renseignements : Association Les amis du Vieux Fos – 04 42 05 04 72.

Vendredi 24

[20h, Marseille, Palais des Sports] Soirée de gala de l’Open 13 Provence organisée par la Ville de Marseille en présence de Jean-Claude Gaudin.