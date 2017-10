[Temps forts] Agenda : notre sélection d’événements du 23 au 29 octobre

Lundi 23 octobre

[17h30 - La Destrousse, Hôtel de Ville] Les 12 maires des communes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile tiennent à une conférence de presse lors de laquelle sera présentée une lettre-ouverte marquant leur désapprobation suite aux dernières déclarations du député François-Michel Lambert à propos du ValTram.

[20h, Marseille, La Criée] Début de la Semaine de la Pop Philosophie.



Mardi 24



[11h - Marseille, Campus Joseph Aiguier CNRS] Cinq chercheurs et ingénieurs, membres de laboratoires marseillais du CNRS, verront la qualité de leurs travaux récompensée par la médaille de cristal, la médaille de bronze et la médaille d’argent 2017 du CNRS.

[11h - Marseille] Présentation de l’activité de la forme 10 en présence de Christine Cabau-Woehrel, présidente du Directoire Port de Marseille Fos, de Jacques Hardelay, président de Chantier Naval de Marseille (CNM) et de Ferdinando Garré, président de San Giorgio Del Porto du groupe Gin (comprenant CNM & SGDP).

[11h - Fos, Centre d’information La Fossette] Inauguration de la centrale de la centrale photovoltaïque de La Fossette (12 MWc), en présence de David Augeix, directeur région Sud, EDF Energies Nouvelles et François Sgro, directeur Industriel, ArcelorMittal Méditerranée.

[11h- Marseille, Friche - Grandes Tables] Présentation du 1er salon Antigaspi grand public qui aura lieu du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017 aux Docks des Suds à Marseille. Le lancement avec l’ensemble des partenaires et la conférence de presse se dérouler de 11h à 15h « Aux Grandes Tables » de la Friche de la Belle de Mai.

[19h - Marseille, Villa Méditerranée] Cop21 : accord historique ou « TRUMPerie »? » A quelques jours du deuxième anniversaire de l’accord de Paris, signé à l’unanimité des pays engagés dans la négociation climatique, la question se pose de son efficacité. Pour cela, il faut bien comprendre ce que sont depuis 23 ans les COP sur le climat. C’est d’autant plus important qu’une réelle rupture s’est faite en 2015 à Paris et en 2016 à Marrakech (Cop22). Le collectif des Dialogues de l’urbain invite Gilles Berhault pour faire le point. Gilles Berhault coordonne la MedCop Climat (Tanger 2016, Sousse 2018) et pilote la Mission de préfiguration de la Maison méditerranéenne du climat qui prendra place à Tanger comme centre de renforcement de capacités et d’incubation de projets.

Mercredi 25

[18h30 - Marseille, La Boate] #Balancetonporc Quand les réseaux sociaux libèrent la parole des femmes victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles… Nous sommes tous(tes) concerné(e)s… Quelles réponses appelle ce mouvement, qui interpelle et mobilise des centaines de femmes, quelles en sont limites juridiques, sociales, quel peut en être l’impact ? Vos témoignages, vos réactions… Avec Genevieve Maillet, Batonnière du Barreau de Marseille et des représentantes d’associations oeuvrant pour les droits des femmes.

Jeudi 26

[9h - Marseille, WTC] La Chine est le 2nd partenaire économique de la France. Que recherchent les investisseurs chinois en France ? Comment les entreprises locales peuvent bénéficier de cet élan pour générer du Business ? Ce forum est une occasion unique pour faire le point sur la pratique des affaires, les échanges et les investissements franco-chinois pour la 1ère fois à Marseille. De 9h – 19h Word Trade Center Marseille Provence – 2, rue Henri Barbusse.

[11h - Marseille, Palais des Congrès] Conférence inaugurale du salon INNOV’inMED, et cocktail de networking entre acteurs de l’innovation de 13h00 à 14h30.

[18h30- Marseille, Villa Gaby] Les équipes d’Ashoka et d’Inter-Made, en partenariat avec le fonds de dotation de la société Meridiam, Archery, organise la soirée de clôture du Programme IMPACT « Aix-Marseille-Provence » suivie de la Remise du Prix IMPACT. Ashoka et Inter-Made ont lancé en partenariat avec Archery, le programme IMPACT « Aix-Marseille-Provence ». Ce programme d’accélération a permis à 5 entrepreneurs sociaux d’être accompagnés durant 6 mois pour changer d’échelle. A l’occasion de la clôture, nous remettrons le prix Impact d’une valeur de 10 000€ au projet le plus prometteur.

[19h - Marseille, Mucem] Soirée du club Mucem

Vendredi 27



[10h - Aubagne, Centre Agora] Sylvia Barthélémy, présidente du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile vice-présidente du Conseil départemental des Bouches du Rhône présente la 6e édition de la Biennale de l’entreprise qui se déroulera le 7 novembre prochain. Pour la première fois, et grâce à la configuration métropolitaine, la manifestation s’élargit aux entreprises implantées dans toutes les communes de l’est marseillais.