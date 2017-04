[Temps Forts] Agenda : notre sélection d’événements du 10 au 15 avril 2017

Lundi 10

[14h30, Marseille Plage de l’Estaque] Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, lance les journées d’initiation à la pratique de l’aviron pour quelques dizaines d’enfants des résidences de l’Office.

Mardi 11

[9h, Marseille, CCI de région Paca] Rendez-vous expert pays, en partenariat avec Business France, pour découvrir des marchés étrangers à haut potentiel : Afrique du sud, Afrique australe et orientale. Session gratuite mais inscription obligatoire. anne-cecile.gaydon@paca.cci.fr 8, rue Neuve Saint Martin, 13001.

[19h, Marseille, Villa Méditerranée.] Conférence débat dans le cadre des mardis de la Villa avec Sébastien Abis, analyste géopolitique, spécialisé sur les enjeux stratégiques de l’espace euro-méditerranéen, de l’agriculture, de l’alimentation et du commerce de céréales. Sébastien Abis est depuis janvier 2017 le directeur du club Demeter, think tank spécialisé sur l’agriculture, l’alimentation et les territoires ruraux.

Mercredi 12

[9h, Marseille, Ecole centrale] Début du challenge inédit réunissant à Centrale Marseille une cinquantaine de collégiens des quartiers Nord de Marseille, des élèves-ingénieurs et des élèves suivant la formation inclusive aux métiers du web SimplonMars, sous la houlette d’ingénieurs d’Airbus Helicopters. Les jeunes vont réaliser en équipe un objet volant en papier dont les performances seront retracées dans un site web créé par leurs soins.

[9h, Marseille, OM Café.] Petit-déjeuner du Medef Paca avec son président Jean-Luc Monteil sur le thème du paritarisme avec les résultats des élections professionnelles et la négociation assurance-chômage.

[17h30, Marseille, Villa Méditerranée.] Dans le cadre de la soirée-anniversaire des 40 ans de l’Association régionale HLM Paca et Corse, conférence-débat « Refonder l’identité de l’Europe » avec Philippe Herzog, économiste, ancien député européen et conseiller spécial de Michel Barnier, président fondateur du « Think Tank » Confrontations Europe.

[18h, Marseille, La Ruche.] Dans le cadre du projet « Changer Marseille » organisé par Change.org, rencontre citoyenne et présentation de l’initiative « Changer Marseille » et de sa campagne de financement participatif. Soirée entrepreneuriat féminin chez Make It Marseille organisée par Girls in tech avec Camille Laureau, directrice artistique, designer graphique & illustratrice, spécialisée en motion design et Nathalie Magdeleine, fondatrice de Domaine Legal, une startup qui permet d’accéder à des services d’avocats sur le net.

[19h, Aubagne, Espace des libertés.] Signature d’une Charte de soutien à l’économie de proximité « Consommez local, consommez artisanal » avec Monique Cassar présidente de la Délégation Bouches-du-Rhône de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Gérard Gazay Maire d’Aubagne.

Jeudi 13

[10h, Miramas, McArthurGlen Provence.] Ouverture du Village des marques

Vendredi 14

[8h30, Istres, Hôtel de ville.] Le conseil municipal de la ville d’Istres se réunit en séance publique. A l’ordre du jour de la séance notamment communications du maire, approbation du procès verbal du conseil municipal du 21 décembre 2016, décisions valant délibérations. 9h, Marseille, Hôtel technologique Breega Capital à la rencontre des start-up d’Aix-Marseille French Tech. Créé en 2013 à Paris par 3 entrepreneurs, Breega Capital est un fonds d’investissement en capital risque dédié au financement des start-up de l’économie digitale.

[11h, Marseille Domaine de la Vallée Verte] Yvan Gouchon de la Vallée Verte et Véolia présentent leur concept de gestion et valorisation des déchets au sein du domaine de 20 hectares dans le 11ème arrondissement.

[17h Aix, Hôtel de Ville] Remise de diplômes aux étudiants internationaux d’Aix