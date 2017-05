[Temps Forts] Agenda : notre sélection d’événements du 29 mai au 2 juin 2017

Lundi 29

[9h30, Marseille, Hôtel de Région.] Assemblée plénière du Conseil régional.

[11h, Marseille, Palais de la Bourse] Lancement de la 1ère édition BigUp For Startup Aix Marseille Provence. BigUp For Startup est un programme national né en 2015 dans le cadre de la French Tech à Montpellier. Il est aujourd’hui porté nationalement par quatre grands groupes : le Groupe La Poste, la Caisse des dépôts, Cisco et Orange.

[18h, Marseille, Group Union.] Lancement de la coworking week. Programme détaillé ici

[19h, Marseille, 1 avenue Jean lombard] Inauguration du QG de campagne de Pascal Chamassian, candidat aux élections législatives La République En Marche sur la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône.

[19h30, Aix, Hôtel Renaissance] Soirée économique du Pays d’Aix avec l’UPE 13.

[18h, Fos-sur-Mer, Hôtel de ville] Conseil municipal. Extraits de l’ordre du jour : compte de gestion pour l’exercice 2016 de la commune et de ses budgets annexes ; compte administratif 2016 de la commune et de ses budgets annexes ; Arrêt de projet du Plan local d’urbanisme (PLU) de Fos-sur-Mer.

Mardi 30

[8h30, La Ciotat, Euros] Dans le cadre du tour Tous entrepreneurs organisé par la CCI MP, étape à La Ciotat. Au programme : immersion au sein de l’entreprise Euros (Athelia III), puis une déambulation dans les commerces du centre-ville et un networking entre entrepreneurs de 12h à 14h30 au Best Western Premier (252 quai François Mitterrand).

[8h30, Marseille, théâtre de la Minoterie.] La ville, laboratoire de la donnée. Nouvelles rencontres de l’Agam. Lire notre article pour plus d’informations.

[9h, Fos-sur-Mer, Médiathèque] Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, promenade de la Marronède au Cavaou. En compagnie de Thierry Mosca de l’association Eau vie environnement (Eve) et Daniel Moutet de l’association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF). Réservations indispensables Renseignements : Médiathèque intercommunale de Fos-sur-Mer au 04 42 11 32 15.

[12h30, Marseille, Tour méditerranée] L’Ordre des experts comptables (OEC) Marseille Provence interpelle les représentants locaux des grandes forces politiques sur les besoins de TPE/PME. A l’invitation de Lionel Canesi président de OEC Marseille Paca, avec la participation de Franck Allisio (FN) ; Laurence Bricteux (LREM) ; Jean-Marc Coppola (FdG) Annie Lévy-Mozziconacci (PS) et Dominique Tian (LR)

[18h30, Aix, Ensam.] Les Travaux Publics invitent les citoyens à un débat participatif sur l’avenir des infrastructures. Cette rencontre citoyenne réunit tous les acteurs concernés : habitants de la métropole Aix-Marseille, élus du territoire et candidats aux législatives, acteurs économiques, grands donneurs d’ordre (Canal de Provence, SNCF Réseau, syndicats d’aménagement…), salariés, entrepreneurs, bureaux d’études…

[19h30, Marseille, Palais de la Bourse] Présentation du 3ème Salon des entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui se tiendra les 11 et 12 octobre 2017 au Palais des Congrès -Marseille Chanot.

Mercredi 31

[9h, Marseille,Pharo] Capenergies, le réseau des acteurs de la transition énergétique au service des territoires durables organise, en marge de son assemblée générale, la 4eme édition des Rencontres d’affaires du pôle. Avec la participation de plus de 40 acteurs clés du réseau Capenergies

[10h, Marseille, Les Terrasses du Port] Les Terrasses du Port et Veolia organisent dans le cadre de la semaine européenne du développement durable : « Recycler, c’est bien joué ! » Du 31 mai au 4 juin, au 1er étage des Terrasses du Port, des animations pédagogiques autour du tri des déchets et de la préservation de l’environnement sont proposées.

[11h, Aix, rectorat] Remise des prix académiques du concours 2017 « Non au harcèlement ». au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.

[19h, Cassis, Mairie] Monique Cassar présidente de la Délégation Bouches-du-Rhône de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Danielle Milon Maire de Cassis Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône Présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence signent la charte de soutien à l’activité économique de proximité, en présence des entreprises artisanales, partenaires économiques et élus du territoire.

Jeudi 1er juin

[8h, Marseille, Mucem] Début de la journée annuelle du Club de l’Immobilier Marseille-Provence sur le thème : « An 1, la métropole dans tous ses éléments. »

[9h, Marignane, Aéroport.] 1er Meetup de la mobilité. Entreprises, professionnels, experts, matinée d’intelligence collective, le 1er juin, à l’aéroport de Marseille Provence pour partager les bonnes pratiques, mettre en place des solutions innovantes de mobilité durable. Inscriptions

[9h, Marseille, Hôtel Pullman.] A l’occasion de son retour à Marseille et dans la région, la compagnie Air Austral donne une conférence de presse en présence de Jean-Marc Grazzini d’Air Austral, Pierre Régis, président du directoire de l’Aéroport Marseille Provence, Julien Boullay, directeur commercial & marketing de l’Aéroport Marseille Provence.

[11h, Martigues, Théâtre des Salins] Conférence de presse de présentation de la saison 2017-2018 du Théâtre des Salins Martigues – scène nationale.

[17h, Marseille,Hangar J1] Lancement du colloque Anti_Fashion en présence de Lidewij Edelokoort, auteure du manifeste Anti_Fashion, prévisionniste des modes et des tendances futures.

[18h30, Marseille, palais de la Bourse.] Manuel Valls remet les insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur, en présence de Jean-Claude Gaudin et de Jean-Luc Chauvin.

[18h30, Marseille, Pôle Média Belle de Mai] L’Incubateur Belle de Mai, en partenariat avec Marseille Innovation, s’interroge sur l’évolution des usages de l’intelligence artificielle et son impact dans notre société numérique. A travers les témoignages d’entrepreneurs du secteur et l’œil éclairé des experts, trois thèmes seront abordés et déclinés en plateau TV : « Automatisation : Menaces et Opportunités » avec Olivier Guillaume, O²Quant & Karoly Spy, Innov-Training; « L’Homo Numericus, avènement d’une nouvelle ère ? » avec Franck Anjeaux, Axyn Robotique et Marc Hamand, AimTronic; « Panorama et perspectives de la déshumanisation » intervenant en cours de confirmation.

Vendredi 2 juin

[10h, Aix, place de la Rotonde] 2ème édition des « Estivales de l’Immobilier et de l’Aménagement urbain » à Aix-en-Provence, jusqu’au 3 juin.

[16h, Martigues, atelier du Cours] Gaby Charroux, député et maire de Martigues fait le point sur la dynamisation du centre-ville.

[17h30, Aix, Librairie de Provence] Lancement de la collection de livres « Je Passe à l’Acte ! » chez Actes Sud Kaizen, par le collectif Les Colibris d’Aix-en-Provence, en présence des auteur Marie Noelle Himbert, Nelly Pons et Françoise Vernet. Et aussi le samedi 3 Juin à 16h à Marseille à la librairie Maupetit en présence de Marie Noelle Himbert et Françoise Vernet.