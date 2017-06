[Temps Forts] Notre sélection d’événements métropolitains du 7 au 9 juin 2017

Mardi 6

[9h15 Martigues, Mairie annexe de La Couronne] Lancement de la cellule de veille du littoral.

[14h, Marseille, Unis Marseille Provence] L’Unis (union des syndicats de l’immobilier) Marseille-Provence-Corse et l’Observatoire des loyers « Clameur » livre les résultats 2016 et perspectives 2017 de l’évolution des loyers du secteur privé sur Marseille et les Bouches-du-Rhône en présence de Gérard Ivars, président de l’Unis Marseille et de Michel Mouillart professeur d’économie à l’ Université Paris-Ouest.

[14h30, Marseille, Bain des dames] Conférence de presse de la Ville de Marseille sur la qualité des eaux de baignade. Plage du Bain des DamesIntervention de Monique Daubet, conseillère municipale déléguée à l’Hygiène, aux comités d’hygiène et de sécurité, aux contrôles des eaux de baignade et potable, aux nuisances sonores et à la médecine du Travail.

[15h, Marseille, Hôtel de ville] La Ville de Marseille, Aix-Marseille Université et Net Guard lancent « SafeGouv », 1ère plateforme éducative nationale de sécurité informatique dédiée aux institutions publiques avec Caroline Pozmentier-Sportich, adjointe au Maire de Marseille déléguée à la sécurité publique et la prévention de la délinquance, Marie Masclet de Barbarin, vice-Présidente du Conseil d’Administration d’Aix-Marseille Université, Ely de Travieso P-dg de Net Guard à l’Hôtel de Ville, Salle des Mariages

[18h, Aubagne, Espace des libertés] Soirée économique du Pays d’Aubagne Gémenos La Ciotat organisée par l’UPE13 sur le thème « Smart city : quels commerces demain pour nos centres-villes ? » avec Johan Bencivenga président de l’Upe 13, Thierry Berger, président de l’UPE 13 Aubagne Gémenos la Ciotat et les interventions de Marie Bagnoli, vice-présidente de l’UPE13, Jean-Marc Bonino – DGA Ville d’Aubagne, Philippe Comte, président de Cap (association des commerçants Aubagne), Christophe Genevois (président de Xterconnect), Florent Houx, président Cœur de Ville – association des commerçants la Ciotat, Lionel Hirsch, président de Novendis, Tony Sessine, président Terre de Commerces

Mercredi 7

[8h30, Marseille, Villa Massalia] Conférence sur le thème de la protection du littoral et des océans avec l’engagement et les solutions de Suez en faveur de la protection du littoral et des milieux marins par Bertrand Camus, président de Suez Eau et la présentation des enjeux de la protection du littoral en Méditerranée par Bruno Dumontet, fondateur d’Expédition MED (Méditerranée En Danger). A suivre en direct sur Twitter en live tweet et direct vidéo #suez4ocean

[16h30, Le Puy Ste Réparade, Château Lacoste] Tourisme Innov’, la finale. Sélectionnés à l’issue d’une première phase d’accélération, douze porteurs de projets touristiques innovants régionaux participe à Château Lacoste à la finale du dispositif Tourisme Innov’. A l’issue d’une dernière journée de travail, cette finale permet de distinguer 2 à 3 lauréats de cette édition 2017, éligibles au fonds d’amorçage de la Région Paca (soit 21 000 € pour chaque lauréat) qui bénéficient également d’un soutien en ingénierie pour accompagner leur mise en marché. Tourisme Innov’ est une initiative originale de la CCI Paca pilotée par la CCI Marseille Provence et déployée par les CCI de Paca sur l’ensemble du territoire régional en partenariat avec le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Escaet, Primi et PCA Events.

Le programme

9h – 10h Pitch des projets

10h – 12h Ateliers d’accélération

13h – 14h Pitch des projets

14h30 – 16h30 Ateliers d’accélération

16h30 – 18h30 Présentation finale et délibération du Jury

18h30 – 19h00 Résultats et remise des récompenses.

Diffusion en live streaming sur la page Facebook de la CCIMP à partir de 16h30

[19h, Marseille, EMD] Le Club des grandes écoles entrepreneurs de Provence du Greco organise une conférence-cocktail sur le thème « Doing Business in China. » Trois intervenants viendront échanger avec vous sur ce sujet : Sonia Szczerbinski (EMBA Essec), fondatrice de The Value Factory # China Hub, qui accompagne les marques dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie d’acquisition et de fidélisation de clientèles chinoises, Bruno Lefébure, avocat d’affaires et Yvon Choi, centralien. Soluscope, PME provençale spécialisée dans l’équipement médical, ”success story » en Chine, viendra témoigner. Inscription obligatoire.

Jeudi 8

[9h, Aubagne, Centre Agora] Une journée dédiée aux sujets et aux acteurs de la rénovation énergétique de l’habitat en Paca organisée par l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) de la métropole marseillaise – en partenariat avec EnvirobatBDM, l’Ademe, la Dreal et la Région Paca. Ce « rendez-vous de la rénovation » marque l’arrivée de l’Alec sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

[14h30, Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique.] La faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université (Amu) et l’Agence Iter France signent une convention de renouvellement de partenariat dans l’objectif de développer des actions communes à caractère scientifique portant sur les aspects interculturels, de formation pour adultes, juridiques et de communication liés aux activités déployées par l’Agence Iter France.

[19h, Venelles, Dîner networking spécial « Club Action Business Chine » avec le Club Apex. Réussir son business en Chine, une affaire de culture. Découvrez les paradoxes de la culture chinoise pour appréhender au mieux vos futures négociations commerciales…

[18h30, Marseille, Le Silo] 3ème édition des « Rendez-vous économiques de la Caisse d’épargne Cepac » sur le thème « Osez votre ambition ». Alain Lacroix, le président de la Cepac et Sébastien Didier, membre du directoire en charge du pole métropole, reçoivent Alexandre Jardin, écrivain et fondateur du mouvement citoyen « Bleu, Blanc, Zèbre », Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille et porteur du projet « OM Champion », Nathalie Dumas, experte en « prospective, disruption et création de valeurs » ainsi que le professeur Nicolas Lévy, directeur du centre de recherche en génétique médicale (Amu-Inserm) à Marseille.