[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 18 au 21 décembre

Chaque lundi retrouvez l’agenda Temps Forts, notre sélection d’événements à suivre dans la métropole Aix Marseille Provence.

Lundi 18 décembre

[11h – Marseille, WTC] Présentation de la délégation marseillaise au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas.

[11h- Marseille, Orange Campus] La Fondation Orange procèdera à une remise de chèques à toutes les associations et actions soutenues en 2017.

[17h – Marseille, au Sofitel Vieux-Port] Présentation des chiffres Eco-Expert Paca pour le 3e trimestre. A cette occasion, l’Ordre des experts comptables Marseille Paca et la CCIMP signeront une convention dont ils détailleront le contenu. Retour également sur les échanges en cours au Parlement au nom des TPE-PME de la région.

Mardi 19

[9h45 – Marseille, Librairie Maupetit] Présentation à la presse du complexe culturel Artplexe Canebière, imaginé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Le projet comporte sept salles de cinéma d’art et d’essai, des restaurants, lounge-bar panoramique et espaces d’expositions.

[11h – Marseille, Jardin botanique du parc Borely] Présentation des résultats de l’étude menée par le docteur Benoît Geslin. La Ville de Marseille accompagne depuis plusieurs années des laboratoires d’Aix Marseille Université dans des études fondées sur l’observation des insectes dans le milieu urbain.

[11h – Marseille, Hôtel de Ville] Présentation dʼune étude de la qualité de lʼair et la santé des écoliers. Air Paca a mené une campagne de mesure de la qualité de l’air à lʼintérieur et lʼextérieur de 17 écoles de la ville de Marseille dans le cadre de lʼétude ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) mise en place par la clinique des bronches de lʼhôpital Nord de Marseille (AP-HM). Cette étude fait suite à une précédente campagne menée en 1999 dans les mêmes écoles.

[18h30 – Marseille, Musée d’histoire de Marseille] Soirée-débat coordonnée par Muriel Girard et Marion Serre en collaboration avec l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille, dans le cadre des dialogues de l’urbain de l’Avitem : Agence des villes et territoires méditerranéens durables, groupement d’intérêt scientifique (GIS). Dans la continuité des journées d’études intitulées « Les bidonvilles dans la cité », de la publication de « Repenser les quartiers précaires » (Deboulet (dir), 2016) et du colloque du même nom (2015), ce dossier thématique de la revue Urbanisme s’est donné pour objectif de proposer une relecture des enjeux spatiaux, politiques et sociaux des bidonvilles à l’heure où ils n’ont jamais autant fait l’objet d’éradications, alors même que ceux d’hier commencent à être des objets mémoriaux légitimes.

Mercredi 20

[8h30 – Aix-en-Provence, Technopôle de l’Arbois] Colloque « Le solaire, l’énergie des territoires ». Ea éco-entreprises invite les collectivités, porteurs de projets, entreprises du secteur et propriétaires fonciers à venir partager les facteurs clés de la réussite des projets photovoltaïques de toutes natures. Cinq interventions de retours d’expérience, deux tables-rondes et un déjeuner-cocktail dédié aux rencontres.

[18h-Aix-en-Provence, mairie annexe de Pont de l’Arc] Réunion publique présidée par Eric Chevalier, adjoint de Pont de l’Arc, pour présenter le projet Campus Mirabeau dans le secteur de La Pauliane.

Jeudi 21

[9h- Istres, Hôtel de Ville] Séance du conseil municipal.

[10h- Vitrolles, Step] Plus d’une quarantaine d’entreprises vitrollaises recevront le label communal Eaurizon 2017. La Ville de Vitrolles s’est engagée avec la convention Eaurizon à réduire les pollutions toxiques et assurer le bon état écologique des cours d’eau.

[20h – Marseille, Dôme] Gala annuel de Marseille-Espérance. L’occasion de réunir les Marseillaises et les Marseillais autour d’un grand rendez-vous annuel, marqué par l’échange, le partage et l’amitié. Cette année, le gala de Marseille Espérance accueille le Cirque de Moscou sur glace.