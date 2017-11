[Temps Forts] Notre sélection d’événement du 27 novembre au 1er décembre

Chaque lundi retrouvez l’agenda Temps Forts, notre sélection d’événements à suivre dans la métropole.

Lundi 27 novembre

[14h30 - Saint-Marc Jaumegarde, barrage de Bimont] Dans le cadre des opérations de rénovation du barrage de Bimont, la Société du Canal de Provence organise une visite de chantier de la deuxième phase des travaux.

Mardi 28

[8h30 - Marseille, La Fabulerie] Rencontres de l’Agam « Nouveaux lieux de l’innovation, une chance pour les centres-villes ». En présence de Sabine Bernasconi, maire de 1er et 7e arrondissement de Marseille, Jean-Laurent Cassely, journaliste auteur du livre « La révolte des premiers de la classe », Jean-Christophe Daragon, responsable développement durable et innovation, Euroméditerranée, Nicolas Treich, directeur Aix-Marseille BNP Paribas, Real Estate, David Ben Haim, co-fondateur d’Ici Marseille et Laurent Falzoï, The Babel Community, Aixis Group.

[9h - Aix-en-Provence, Centre des congrès] Le réseau des Pépinières d’entreprises innovantes du Pays d’Aix organise la première édition de « Tech-show », pour découvrir les innovations des start-up locales. 400 entreprises seront présentes et 1600 rendez-vous d’affaires sont programmés. A l’occasion de cette première édition, dix start-up seront sélectionnées par un comité d’experts pour gagner le prix “Start-up challenge” du meilleur projet.

[9h- Marseille, Mucem] « L’achat public au cœur des territoires », nouveau thème des colloques 2017, organisés par l’UGAP. Cette journée abordera en profondeur une fonction achat en pleine mutation. Des experts de droit public, des décideurs et représentants hospitaliers et de collectivités locales, feront part de leurs expériences et apporteront des réponses concrètes aux questions des acheteurs publics. Des experts de l’innovation et du développement économique régional donneront également des conseils pour mieux intégrer l’innovation dans les achats.

[9h30 - Aix-en-Provence, Infothèque de l’Arbois] Les petits déjeuners du Cyprès autour de « Quel air je respire au bureau ? ». Différentes questions seront abordées : quelles sont les réglementations, les normes, les usages ?, Que faut-il mesurer ? Y at-il un vrai danger… Une équipe d’experts en qualité de l’air intérieur abordera ces différents thèmes, et bien d’autres, au travers d’exemples concrets et de retours d’expérience.

[9h30 – Marseille, Direction régionale Méditerranée] Petit-déjeuner presse à l’occasion des 80 ans de Dalkia Méditerranée, filiale du Groupe EDF.

Mercredi 29

[13h - Marseille, WTC] Deuxième édition de « Recrut’Export ». 30 entreprises exportatrices, avec plus de 100 offres d’emplois à pourvoir en région ou à l’étranger sont attendues pour cet événement organisé par l’Apex.

[15h - Saint-Cannat, espace Aixagone] Conférences des maires.

[17h - Saint-Cannat, espace Aixagone] Conseil de territoire du Pays d’Aix.

Jeudi 30

[9h - Marseille, Ecole Centrale] Health the futur Show II, cet événement autour de la santé de matin ambitionne également de (dé)montrer comment nos entreprises peuvent se saisir des opportunités business de premier plan.

[9h15 - Aix-en-Provence, Centre de congrès] Troisième édition de la rénovation énergétique en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette journée de rencontres et d’échanges autour de la rénovation énergétique et de l’habitat est destinée à l’ensemble des acteurs du secteur : professionnels (bureaux d’étude, assistance maîtrise d’ouvrage, architectes, industriels entreprises du bâtiment, artisans, maitrise d’ouvrage, etc.), élus et techniciens des collectivités territoriales, membres des réseaux d’appui, de conseil et de financement. Elle accueillera le grand public à partir de 17 heures.

[10h50 – Marseille, Ecole Centrale] Dans le cadre de Health the futur show II, édition annuelle du Carrefour d’Eurobiomed avec trois conférences : « Les sciences omiques pour la santé de demain », « Une protéomique démocrarisée » et « Nouveaux outils spécifiques en métabolomique ».

[11h - 17h30 - Marseille, Ecole Centrale] Dans le cadre de Health the futur show II, restitution publiques des Etats Généraux de la santé 2017, le Village de l’Innovation « start-up place », avec une sélection « pépites » du territoire et trois workshops autour de « data et IOT réinventent les métiers de la santé », « médecin 4.0 » et le « digital au service de l’hôpital ».

[12h - Aix-en-Provence, Restaurant la Villa Divina] Déjeuner organisée par la Gepa, pour l’organisation des travaux en circonscription dans le cadre de la loi TPE-PME, en présence de la députée Anne-Laurence Petel. La réflexion tournera autour de deux thématiques : la simplification et le partage de la valeur et ‘engagement sociétal des entreprises.

[19h - La Ciotat, La Chaudronnerie] La Nuit du commerce « Commerçants, ensemble » organisée par Terre de Commerces. Au programme de la soirée, après l’accueil des participants à 19 heures, destination centre-ville, à 20 heures et 21 heures, cocktail dînatoire, business Time.