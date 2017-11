[Temps Forts] Agenda : notre sélection d’événements du lundi 20 au 24 novembre

Lundi 20 novembre

[12h30 – Marseille, Centrale Marseille.] Lancement de Passerelle Numérique (ex-SIMPLonMARS) : formation inclusive en développement web adressée à des demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires. En présence de Samia Ghozlane, directrice de la Grande Ecole du Numérique, qui labellise et soutient la formation et d’Alexandra Louis, députée de la 3ème circonscription des Bouches-du-Rhône.

[19h - Marseille, La Coque] Girls & Tech Marseille reprend ces conférences, avec un débat sur le développement durable avec l’exploratrice et scientifique Deborah Pardo et Julie Davico-Pahin, la fondatrice d’Agrivolta, pour échanger sur les énergies à déployer pour aider notre planète, l’agriculture raisonnée et moderne, les albatros.

Mardi 21

[9h - Paris, Porte de Versailles] Congrès des Maires de France (jusq’au 23).

[9h - Marseille , La Coque ] Le pôle SCS organise une journée « Ville & port connectés, efficaces et sécurisés grâce aux technologies IoT & Big data ». L’objectif est de mettre en relation les donneurs d’ordre et intervenants de haut niveau avec les offreurs de technologie afin de comprendre les enjeux du marché “smart city » & « smart port ” et les besoins en innovation, apprendre des donneurs d’ordre les “best practice” et les modèles économiques qui marchent, nouer des partenariats entre les startup, les donneurs d’ordre et acteurs clés du marché.

[9h30 - Marseille Villa Méditerranée] « Méditerranée du futur », organisé par la Région Paca, un événement annuel d’envergure internationale. La 1ère édition a pour thème « Un engagement commun pour les accords sur le climat » et réunit, à la Villa Méditerranée, ministres, responsables d’autorités locales, experts, chercheurs, représentants de la société civile et des organisations non-gouvernementales. Ouverture officielle de la journée en présence de Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, député européen, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

[9h30 - Marseille , Agam ] Petit-déjeuner-débat autour des « Perspectives de développement pour le Gaz Naturel Liquéfié; répercutions sur le terminal méthanier de Fos et l’économie locale », avec Jean-Luc Cizel, directeur AFG Méditerranée et directeur commercial GRDF. Dans ce cadreMathieu Stortz, directeur depuis janvier 2016 des terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer pour les sites de Tonkin et Cavaou,présentera le marché du GNL, son impact en Provence-Côte d’Azur et sur le site de Fos, ainsi que les développements futurs.

[17h – Cassis, L'Oustau Calendal - Centre des congrès] Remise de la récompense à la ville de Miramas, dans le cadre du concours Bouches-du-Rhône en paysages pour son circuit « Sur le chemin de la ville durable », fruit d’un partenariat entre l’office de tourisme, l’association Le Grape et les services municipaux. La cérémonie officielle de remise des Centre des congrès de la ville de Cassis (promenade Aristide-Briand), précédée par un atelier, à 14h30, pour aborder la thématique de « l’arbre dans l’espace public. »

Mercredi 22

[18 h – Aix-en-Provence, Cour d’appel] Marseille, ] Isabelle Jégouzon, chef de la représentation en France de la commission européenne est en visite à Marseille et Aix-en-Provence. Elle participe notamment à l’inauguration de l’exposition « 60 ans de construction européenne, quels progrès pour la Justice ? », aux côtés de monsieur Bruno Strurlese, avocat Général près la Cour de cassation.

[11h - Marseille, Alec] Présentation des différents champs d’action et résultats de l’ALEC Métropole Marseillaise (agence locale de l’énergie), à l’issue de son conseil d’administration, en présence de son président Claude Vallette, Conseiller métropolitain, Conseiller territorial, Conseiller d’arrondissement des 6ème & 8ème arrondissements de Marseille

Jeudi 23

[9h - Marseille, Eurombiomed] Le pôle de compétitivité Eurobiomed et la Satt Sud-Est organisent, cette année avec le soutien de la SATT AxLR, la 3ème édition d’Invest in Biomed 10 sociétés innovantes en biotech/medtech ont été sélectionnées, avec des besoins de financement de 2 à 5 millions d’euros Une vingtaine d’investisseurs spécialisés en santé seront présents à Marseille pour une journée d’audition et d’échanges.

[ 9h - Marseille, Hippodrome Marseille Pont-de-Vivaux] Forum de l’Emploi Vallée de l’Huveaune : 8e édition organisée par la Maison de l’Emploi de Marseille, la Métropole Aix-Marseille Provence, Pôle emploi Paca et l’Association des Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée.

[18h - Vitrolles, Hôtel de Ville] Conseil municipal.

[19h – Aéroport Marseille-Provence] L’aéroport Marseille-Provence dévoile le grand projet architectural du cœur d’aéroport qui verra le jour fin 2022. Ce grand projet s’inscrit dans le plan stratégique « Cap 2025 » lancé par l’Aéroport Marseille Provence.

Vendredi 24

[9h - Marseille, Potentielles, 128 Boulevard de la Libération] Début de la 7e édition des Journées de l’entrepreneuriat féminin qui se déroule du 24 au 30 novembre, organisée par Potentielles. Au programme quatre forums thématiques : lancement de projets, choix du statut, image et communication, entreprendre ensemble) et une trentaine de modules d’information, formation et de rencontres. Gratuit mais sur inscription.

[11h30 - Marseille, Palais de la Bourse] Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence (CCIMP) et signature d’une convention de partenariat entre le Département et la CCIMP.

[17h - Vitrolles] Inauguration des travaux de requalification du quartier du Fouquet.