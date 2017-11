[Temps forts] Notre sélection d’événements du 13 au 18 novembre

Chaque lundi retrouvez l’agenda Temps Forts, notre sélection d’événements à suivre dans la métropole.

Lundi 13 novembre

[10h30 - Marseille, Les Docks] Présentation du futur écoquartier Les Fabriques. Une démarche partenariale innovante autour de Linkcity et UrbanEra. Un projet d’innovation technologique et numérique dans le plus grand makerspace de France.

[10h30 - Marseille, Hôtel de Ville] Bilan d’étape des 19 mesures initiées lors du conseil municipal extraordinaire sur l’emploi du 13 juin 2016.

[13h - 17h - Marseille, CCIMP] Forum Elle Active. Depuis sa création, le magazine Elle porte la voix des femmes. Et depuis cinq ans, à Paris et en régions, les forums Elle Active accompagnent les femmes dans l’évolution de leur vie professionnelle. Plus de 800 femmes pourront bénéficier de conseils pratiques afin de progresser professionnellement grâce à près de 180 Workshops et one to one encadrés par des journalistes Elle et animés par des experts du marketing de soi, de la reconversion, de la recherche d’emploi ou encore de la création d’entreprise sur 7 corners thématiques. Les participantes repartiront également avec une photo pour leurs CV et profils en ligne en se rendant sur le corner L’Oréal Paris.

[13h - 18h45 - Marseille, Frac] Semaine Amu-Entreprises. Première journée sur le thème de « Culture et attractivité du territoire ».

[18h40 – Marseille, FRAC] Cérémonie d’ouverture de la 5e édition de la Semaine Amu-Entreprises, avec les discours du président d’Aix-Marseille Université Yvon Berland, de Richard Galy, président du Frac Paca et des présidents de la CCIMP, du Medef Paca, de l’UPE13 et de la CPME13.

Mardi 14

[10h30 - Marseille, cour administrative d'appel] Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État est en déplacement à Marseille les 13, 14 et 15 novembre. Il rencontrera Lucienne Erstein, présidente de la cour administrative d’appel de Marseille, et Dominique Bonmati présidente du tribunal administratif de Marseille ainsi que leurs équipes afin de dresser un bilan de ces juridictions pour l’année 2016. Ils évoqueront la mise en place des pratiques de médiation au sein de ces juridictions. Une rencontre avec les médias est prévue le 14 novembre.

[12h - Marseille, City Center Vieux-Port] Journée méditerranéenne de l’air. Quels sont les niveaux de pollution autour des ports observés par Air Paca et Qualitair Corse ? Quels sont les impacts réels, notamment pour les riverains ? Quelles sont les solutions proposées lors de cette journée, que ce soit à l’échelle d’une zone maritime, d’une ville ou d’un quartier ? Comment mettre en place des actions fortes pour mettre en cohérence attractivité économique et touristique du territoire et qualité de vie de chacun ?

[17h30 - Marseille, Domaine Vallée Verte] Inauguration de la crèche inter-entreprises du Domaine Vallée Verte. La micro-crèche Chocolatine, gérée par le réseau People&Baby, est née du rapprochement initié par l’association des Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée et de la volonté du Domaine Vallée Verte de proposer une palette de services qualitatifs aux entreprises du site tels qu’une conciergerie, un restaurant inter-entreprises, une salle de fitness, une navette privée et gratuite… et une crèche !

[19h - Eguilles, Hôtel de Ville] Signature de la charte de soutien à l’activité économique de proximité, en présence des entreprises artisanales, partenaires économiques et élus du territoire. Alors qu’ils ont fait de la proximité un axe majeur de leur mandature, les élus de la Chambre de métiers et de l’artisanat ont sollicité l’ensemble des maires de la région pour leur proposer de signer une Charte de soutien à l’économie de proximité. Dans les Bouches-du-Rhône, la Ville d’Éguilles a répondu favorablement à cette invitation à adopter une politique affirmée en faveur des entreprises artisanales situées sur sa commune et de valorisation du « Consommez local, consommez artisanal » auprès de ses habitants.

Mercredi 15

[13h30 - 20h - Marseille, Archives départementales] Semaine Amu-Entreprises journée consacrée à l’innovation (objets et plateformes technologiques).

[14h15 - Marseille, Centre Epide] Le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer, Jean-Marc Mormeck, se rendra à Marseille ce mercredi 15 novembre. Il interviendra au centre Epide dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat dans les quartiers, organisée par 100 000 Entrepreneurs et Impact partenaires, puis il lancera les Assises des Outre-mer aux cotés de la préfète déléguée pour l’égalité des chances, Marie-Emmanuelle Assidon, et du rapporteur des Assises des Outre-mer, Thierry Bert.

[14h-18h – Marseille, Crij] 4e édition de Forum de recrutement du service civique. La mission de service civique offre aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap) un cadre d’engagement indemnisé, dans lequel mûrir, découvrir d’autres univers, gagner en confiance, développer de nouvelles compétences, s’épanouir et prendre le temps de réfléchir à leur propre projet d’avenir.

[10h30 - Marseille, Parc Chanot] Architect@work. Ouverture de la 3e édition du salon réservé au professionnel de l’architecture et du bâtiment qui se tient les 15 et 16 novembre. Le thème : architectures performantes ? Près de 500 nouveaux produits, tous pré-sélectionnés par un comité scientifique.

Jeudi 16

[10h - Marseille, Hôtel de Région] Semaine Amu-Entreprises: Lancement des 36 heures chrono de la création d’entreprise.

[11h30 - Cannes, Palais des festivals] Pour la 16e année consécutive, la Ville de Marseille participe au Mapic – salon international des professionnels de l’immobilier commercial du 15 au 17 novembre 2017, à Cannes. Elle dévoilera, sur son espace, les atouts de son développement économique.

[16h - Aix-en-Provence, Fac de Droit] Semaine Amu-Entreprises : tables-rondes autour de l’entrepreneuriat féminin et du RSE.

[18h - Istres, Auditorium de l'Hôtel de Ville] Première rencontre avec les associations soutenant la candidature de l’étang de Berre et ses rives au Patrimoine de l’Humanité. Elle sera accueillie à Istres par M. F. Bernardini, maire d’Istres, et se tiendra en présence de M. G Charroux, maire de Martigues.

[18h30 - Aubagne, Centre de congrès Agora] Soirée de gala à l’occasion du 6e édition des Trophées. Depuis 6 ans, les Trophées de l’Association de la ZI des Paluds (Aubagne) récompensent les entreprises compétitives du territoire, dans plusieurs domaines et s’imposent comme un événement de référence. A l’issue de la remise des Trophées aux lauréats, la présidente du Conseil de territoire, Sylvia Barthélémy, ainsi que le maire d’Aubagne, Gérard Gazay, interviendront lors d’un discours.

[Aix-en-Provence, thecamp] thecamp organise les 16 et 17 novembre un événement d’inspiration exceptionnel en présence des plus grands experts mondiaux en réalités virtuelle, mixte et augmentée. Un panel d’experts internationaux prendront le temps d’échanger sous format mentoring avec les participants. 2 jours d’immersion au cœur de ce site unique.

Vendredi 17

[9h - Marseille, La Coque] Semaine Amu-Entreprises : Tables-rondes sur la thématique de la transition numérique (enjeux et opportunités à l’ère du big data)

[10h- 18h - Aix-en-Provence, MMSH] Journée d’étude sur le thème «Pays réel / pays légal : Nouveaux mouvements politiques dans les pays du Sud de l’Europe», organisée par Paul Aubert et Virginie Tisserant (Amu-CNRS).

[18h30 - Marseille, Hôtel de Région] Cérémonie de clôture de la Semaine Amu-Entreprises et remise des Trophées de la 5e édition des 36 heures chrono de la création d’entreprise.

Samedi 18 novembre

[10 h- Marseille, Vieux-Port] Lancement de la semaine européenne de la mobilité du 18 au 22 novembre. Dans ce cadre, la Maison de l’emploi lance l’opération 5 villages en Métropole, pour découvrir des solutions originales de mobilité, s’informer sur l’offre de service transport du territoire et tester des modes de déplacement innovants. Ces journées s’adressent à tous, grand public, demandeurs d’emploi, entreprises, professionnels de l’emploi et de l’insertion, opérateurs de mobilité, étudiants, scolaires… Après le Vieux-Port, direction Aubagne, La Ciotat, Aix-en-Provence et Salon-de-Provence.