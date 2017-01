[Santé] Techno Concept spécialiste de la rééducation fonctionnelle boosté par sa solution Vibramoov

Après 27 mois de développement et 15 ans de recherches scientifiques (Laboratoire de neurosciences intégratives et adaptatives d’Aix Marseille Université), la solution Vibramoov commercialisée par la société Techoconcept, spécialiste des produits de la rééducation fonctionnelle basée à Mane dans les Alpes-de-Haute-Provence, a trouvé son marché. Et il est en forte croissance selon l’inventeur du produit Frédéric Albert (photo au centre, crédit XDR), le gérant de la société.

Vibramoov permet de lutter contre les effets délétères de l’immobilité prolongée : « On va permettre à des gens de ne jamais perdre leur capacité de mouvements. Le cerveau c’est une éponge et on a montré que 8, 10 ou 15 jours d’immobilité c’était énorme. Et que l’on perdait la quasi totalité de notre capacité à coordonner les muscles. » Vibramoove permet donc de transmettre au cerveau des stimulations grâce à des mouvements simulés. « En médecine physique et de réadaptation, l’enjeu majeur d’un programme de rééducation de la marche consiste à re-coordonner la motricité et les informations neuro-sensorielles associées » souligne encore Frédéric Albert qui a été primé, en décembre dernier, au concours EDF Pulse. « Vibramoov offre aujourd’hui au rééducateur et au patient une solution thérapeutique unique permettant d’assurer le maintien de cette interaction fonctionnelle tout au long du parcours de soin. Il n’y a pas aujourd’hui de réponse similaire sur le marché. »

Déjà présent dans trois pays européens où Vibramoov est commercialisé et vendu, il sera bientôt implanté dans trois nouveaux territoires européens. Le chiffre d’affaires devrait bondir de quelque 730 000 euros en 2015 à quatre millions d’euros en 2018 sans faire appel au marché, et avec un effectif triplé (30 contre 10 aujourd’hui). Sauf si la croissance nécessitait d’investir massivement reconnait Frédéric Albert. Les zones prioritaires de développement sont aujourd’hui l’Europe et les pays du Golfe en attendant les USA en 2018.

Vibramoov : les explications en vidéo de Frédéric Albert



La rubrique santé de Gomet’ est réalisée avec le soutien