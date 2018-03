Talents féminins et… masculins pour la 23e édition du Festi’Femmes

L’aventure du festival d’humour créé par Éliane Zayan, Festi’Femmes, se poursuit d’année en année et la 23e édition se déroulera du 13 au 17 mars 2018 à Marseille avec, à l’affiche du Théâtre Toursky et de l’Espace Julien, des talents confirmés et d’autres à découvrir. Un rendez-vous qui a pour parrain, cette année, l’imitateur et humoriste Éric Blanc.

Éric Blanc sera d’ailleurs le maître de cérémonie de la soirée du jeudi 15 mars à l’Espace Julien où se produiront six découvertes parmi lesquelles Clémence de Villeneuve, dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois avec sa série de portraits divers et non avariés, Clothilde Cavaroc, élevée en plein air par des hippies, ou encore Cécile Frances et ses personnages déjantés. Un intrus se glissera également sur la scène : Benoit Turjamn, Le Voisin, doux rêveur et mime poète.

Deux autres soirées sont programmées dans la grande salle du théâtre Toursky. Le vendredi 16 mars, c’est une galerie de portraits féminins célèbres qu’offre la comédienne Karine Lyachenko. De Néandertal, la première femme au foyer, à la sénior Brigitte Bardot, en passant par la réincarnation de Janis Joplin, l’humoriste, devenue un soir la remplaçante de la remplaçante de la conférencière, passe en revue quelques-une des grandes figures féminines Rebelles. Mais quand tout dérape, place au rire…

Le lendemain soir, c’est une femme qui n’a pas sa langue dans sa poche qui montera sur cette même scène. Zine Dupanier a de quoi se plaindre avec La famille Mamma Mia ! Elle doit marier son fils adoré et même si elle ne supporte pas la future belle-famille, elle veut faire de cette journée le mariage du siècle. Mais derrière cette blonde ultra-oxygénée aux formes très arrondies se cache un homme, talentueux étant donné l’exercice - Thierry Wilson – qui a « cartonné » cet hiver à Paris et entame une belle tournée au printemps.

À noter que pour l’inauguration du festival, le mardi 13 mars, un défilé de bijoux signé Maryse Belver ainsi que la rencontre avec Lisa Dioly Osso et Rosalie Halin sont organisés au Hang’art, boulevard Françoise Duparc, dans le 4e arrondissement. Puis l’espace musical Hypérion, boulevard Maréchal Foch, accueillera, le mercredi 14 mars à 19h, Tommy Chiche et Victoria Adamo pour un temps musical. Ces deux rendez-vous sont sur invitation uniquement…