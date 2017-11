[Tables & Recettes] « Comme chez moi » : les recettes de Minoofi Bakery désormais éditées

Au 104 rue Paradis, à Marseille, se situe une pâtisserie pas comme les autres. Minoofi Bakery est son nom, cheesecakes, loafcakes, brownies, cookies, bagels, ses spécialités. Des recettes désormais éditées dans un très joli recueil à offrir ou à garder pour soi.

Ouvert il y a déjà sept ans par les sœurs Yasmine et Farrah Washash, Minoofi Bakery a réussi à conquérir un large public avec son choix apprécié de spécialités plutôt américaines, revisitées par le cordon bleu Yasmine.

Aujourd’hui, Yasmine et Farrah Washash ont concocté, avec la photographe Natale Towell, un livre pour nous faire découvrir bon nombre de recettes de Minoofi Bakery, autour des quatre temps forts d’une journée gourmande – le brunch, l’heure du thé, l’apéro et le cocktail dinatoire. Des recettes qui s’inspirent de façon originale de la vie de Yasmine à travers le monde puisque d’origine Irakienne, elle est née à Dubaï, a été élevée au Canada et vit désormais en Provence. Et c’est là toute l’originalité bien pesée et bien pensée de Comme chez moi, où, parmi une multitude d’idées à grignoter ou à boire, les pancakes se parfument à la fleur d’oranger, les smoothies à la lavande, les cupcakes de crème de pastis… et où les restes du banana bread font un succulent pain perdu. On y trouve même l’une des recettes préférées de Yasmine qu’elle a réussi à mettre au point après plusieurs essais : le cake à l’huile d’olive et orange.

Quant à la boutique rue Paradis, on conserve bien sûr l’adresse pour déguster sur place en petit comité ou à emporter quiches et bagels, layer cakes et frozen yogurt…