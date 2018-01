[Tables] Le Bib gourmand 2018 est paru

Nouvelle édition, nouvelle maquette et nouvelles adresses pour le Bib gourmand du guide Michelin qui recense à travers la France les « bonnes petites tables ». Celles où la cuisine de qualité rime avec addition raisonnable.

Selon la formule du Guide Michelin : pas besoin de se ruiner pour se régaler. Alors pour faire parmi de la sélection, ces tables doivent proposer au moins un menu (entrée, plat, dessert) pour un maximum de 33 euros en province et 37 euros à Paris.

Sur les 644 adresses distinguées au Bib gourmand 2018, 105 sont nouvelles et deux à Marseille ! Il s’agit de Madame Jeanne, la table bistronomique de la Maison Buon, 86 rue Breteuil (6e) et du Bistro du cours, 13 cours Julien (6e). Les deux adresses affichent respectivement des menus le midi à 21 et 20 euros.

> disponible dès ce mercredi 17 janvier au prix de 17,90 € et également à partir du 5 février sur restaurant-michelin.fr

