[Tables] Au Rowing Club de Marseille, 3 x 3 font 100 menus « Effet mer »

Trois soirs par semaine pendant trois mois, Christian Ernst ouvrira la cuisine de son restaurant Le Rowing Club à des chefs connus et des personnalités plutôt inattendues. Ces « 100 jours du Rowing », organisés en collaboration avec Benjamin Bendayan, de l’Effet mer, démarreront jeudi 18 janvier et se poursuivront jusqu’au 31 mars. Des soirées à réserver au plus vite.

À la tête du restaurant du Rowing Club de Marseille depuis cinq ans, le chef Christian Ernst aime varier les occasions de faire découvrir son lieu plutôt atypique. C’est ainsi que son toit-terrasse, avec vue plongeante sur l’entrée du Vieux-Port et le fort Saint-Jean, est devenu très prisé à la belle saison, « mais je voulais aussi créer un événement l’hiver, faire du Rowing un lieu interactif autour de la cuisine et être plus au contact des gens, les plonger dans un univers culinaire proche de ce que je fais habituellement, dans l’esprit assiette mais différemment », explique Christian Ernst. D’où l’idée d’inviter des chefs et des personnalités à venir cuisiner sur une durée établie.

Ainsi, le chef du jeudi sera incarné par une figure de la ville qui cuisinera le plat qui l’intéresse « soit parce qu’il s’agit d’une recette de sa grand-mère ou de ses origines… à laquelle, précise Christian Ernst, j’ajouterai le côté technique qu’impose la gastronomie ». Le vendredi, ce sera, cette fois, un véritable chef qui viendra jouer cette partition culinaire en duo. Enfin, le samedi, soirée ambiance musicale et cuisine portes ouvertes pour les clients curieux de l’art et de la manière autour de tapas élaborés.

« Nous ne cuisinerons que des produits frais, de qualité, des poissons sauvages… le tout à prix correct puisqu’on proposera certainement entrée plus plat à 29 euros, et 37 euros avec le dessert. Quant aux tapas, ce sera entre 9 et 15 euros l’assiette selon les ingrédients ». Les menus seront diffusés sur les réseaux sociaux la semaine précédente et, avec 40 à 60 couverts maximum par soir, les réservations sont obligatoires.

Viens dîner à la maison, je cuisine chez un copain

Un programme ambitieux et certainement intense, côté piano, mais qui réserve à n’en pas douter de belles surprises culinaires. Pour démarrer ces 100 jours « Effet mer », Matthieu Gamet, créateur de la marque Kulte et président de la Maison méditerranéenne des métiers de la mode (MMMM), qui connaît bien la maison puisqu’il y a déjà organisé un événement pour Kulte. Cette fois, il a enfilé le tablier du Rowing Club juste après la présentation à la presse du concept pour s’entraîner à cuisiner son menu ; celui-ci sera servi le jeudi 18 janvier et mettra le brocolis à l’honneur, dans une version asiatique exclusive avec néanmoins une pointe d’accent périgourdin. Avis aux parents, Matthieu Gamet fait souvent du brocolis à la maison, sauté avec des fruits secs, et ses filles adorent ça. « Là, j’avoue que d’y ajouter un bouillon et d’autres ingrédients surprises m’intéresse », a précisé le premier chef « Effet Mer ».

D’autres noms sont annoncés comme la comédienne Aurélie Vaneck, la décoratrice Sophie Ferjani, la designer Margaux Keller, l’illustrateur Tabas… Et pour le vendredi, Roland Schembri du César Place, Emmanuel Perrodin, en bon voisin, les sœurs Julia et Nadia Sammut, Clément Higgins « pour travailler sur le sucré car son approche de la pâtisserie est très intéressante. Mais tout le monde n’est pas encore programmé et, hormis un final avec Lionel Lévy, je garde encore quelques surprises. La seule chose que je peux affirmer est que cela durera 100 jours et pas un de plus ».