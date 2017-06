[Synthèse] Législatives 2017 : la vague Macron déferle sur la Provence

L’onde de choc du mouvement provoquée par le mouvement présidentiel En Marche, créé il y a à peine un an, continue de se propager sur le système politique. Au soir du premier tour des élections législatives, c’est une chambre acquise au président Macron qui se dessine. Si l’on en croit les différentes projections, La République en marche (LREM) obtiendrait entre 415 et 455 sièges, largement au-dessus de la majorité absolue qui est atteinte à 289 députés.



Dans les Bouches-du-Rhône, il y a désormais des battus, d’abord socialistes puisque les députés Patrick Mennucci et Henri Jibrayel à Marseille ne sont pas en mesure de se maintenir au second tour. Il laissent la place à des duels La République en marche – La France Insoumise (4e circonscription avec Jean Luc Mélenchon, 34,31%, face à Corinne Versini, 22,66%,) ou La République en marche Front National (7e circonscription avec Said Ahamada, 19,86% face à Sophie Grech, 23,06% ). Quant à Jean-David Ciot, député sortant dans la 13e circonscription il n’arrive qu’en 5e position loin derrière la candidate LREM Anne-Laurence Petel (37,18%) et Stéphane Paoli (LR) qui atteint lui 16,81%.

Yves Moraine (LR) exclu du second tour

Autres victimes du « dégagisme » ambiant, les députés sortants Les Républicains qui parviennent à se maintenir mais dans des conditions difficiles à l’instar de Dominique Tian distané par Claire Pitollat (LREM) dans la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône (7e et 8e arrondissements de Marseille), Guy Teissier loin derrière Eleonore Leprettre dans la 6e ou encore Valérie Boyer (1ère circonscription) devancée par Pascal Chamassian. Symbole du recul des Républicains à Marseille comme dans la France entière, le maire de secteur Yves Moraine (18,85%) ne parvient pas à se qualifier au second tour battu d’une cinquantaine de voix par le candidat de la France Insoumise. Dans cette 5e circonscription très disputée (23 candidats), c’est la candidate de La République en marche, Cathy Racon-Bouzon (29%) qui est en ballotage favorable face au candidat insoumis Hendrik Davi (18,98%).

Lambert (LREM) en tête dans la 10e, Genzana (UDI) éliminé

Dans le reste du département même cause, mêmes effets. Le sortant Bernard Deflesselles (23,77%), candidat à un 5e mandat pointe à la seconde place derrière Sylvie Brunet (30,74%). Dans la 11e circonscription, Christian Kert (LR) qui brigue un 8e mandat (il est élu depuis 29 ans à l’Assemblée) est en ballotage très défavorable avec 19,53% des voix derrière Mohamed Laqhila qui obtient 35,21% des suffrages exprimés. Dans la 15e circonscription, Bernard Reynès, le maire de Châteaurenard garde ses chances mais il arrive en 2e position derrière la candidate LREM Nathalie Farro. Le seul député sortant portant les couleurs LREM, François-Michel Lambert (32,47%), est bien placé pour garder son mandat. Il écarte dès le 1er tour le candidat UDI Bruno Genzana (11,31%) qui n’est que troisième derrière le FN Laurent Jacobelli (21,88%).

Seule une poignée de candidats parviennent à devancer les candidats du mouvement d’Emmanuel Macron. Dans la 3e circonscription, le frontiste Stéphane Ravier (30,84%) devance LREM Alexandra Louis (24,89%). La protégée de Jean-Muc Mélenchon Sarah Soilihi (18,47%) ne parvient pas à se maintenir. Le FN est également en tête dans la 16e circonscription où le socialiste Michel Vauzelle ne se représentait pas. Valérie Laupies atteint 28,43% des voix contre 27% à Monica Michel (LREM). Dans la 13e circonscription Pierre Dharréville (PCF) est en tête avec 29,31% des voix devant la candidate LREM Magali Sirerols (23,95%). Enfin Eric Diard (LR) est le seul républicain a viré en tête. Le maire de Sausset-les-Pins devance d’une courte tête (24,65%) l’avocate et candidate et LREM Camille Bal (23,67).

Le président de la Métropole et maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a appelé dimanche soir à un « sursaut » de l’électorat de droite. La très faible participation du 1er tour (46,14% de votants dans les Bouches-du-Rhône, 48,71% en France) sera-telle de nouveau au rendez-vous le 18 juin ? La campagne de l’entre-deux tours sera éclair mais devrait être particulièrement active.