Suivez le second tour des élections législatives avec Gomet’

Nous avons relaté tout au long des derniers semaines les principaux faits de la campagne des législatives. A travers nos reportages, des analyses, le carnet de bord « En campagne » d’Alain Masson ou encore notre dossier spécial présentant l’ensemble les 16 circonscriptions, nous avons tenté de vous informer au plus près.

Ce dimanche, la rédaction de Gomet’ est une fois de plus sur le pont pour recueillir les résultats, les réactions et en tirer les premières leçons pour le paysage politique local. Rendez-vous tout au long de la journée pour connaître les taux de participation et comment se déroule le scrutin. Et à partir de 20h, placent aux résultats, commentaires et analyses. Bon dimanche à tous. Aux urnes citoyens !