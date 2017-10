40 réunions, 3 300 personnes mobilisées, 800 contributions, les Assises régionales des transports se sont achevées lundi 9 octobre avec les restitutions des travaux menés ces derniers mois. Cinq axes prioritaires ont été identifiés pour une mobilité simplifiée, plus fiable pour les prochaines années.

Il a fallu onze mois d’échanges, de réunions publiques sur les six territoires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des cafés usagers dans les gares, des conférences citoyennes, des réunions de travail avec les acteurs associatifs et économiques ou encore des discussions avec les élus et représentants régionaux pour dresser un état des lieux de la mobilité en Paca.

D’octobre 2016 à septembre 2017, cette large consultation a été menée avec une ambition : remettre les usagers des transports au cœur d’une nouvelle organisation « correspondant parfaitement » à leurs besoins et leurs attentes. Ces mois de travail ont permis de mettre en œuvre une stratégie en matière de déplacement et de dresser plusieurs constats.

Le mot d’ordre : la simplification de l’offre

La mobilité comme frein à l’emploi est souvent citée par les entreprises du territoire et par les usagers. Compte tenu des dysfonctionnements des transports en commun, notamment des TER, ils craignent les retards répétés. « 41% ne prennent pas les transports, pour cette raison, souligne Philippe Tabarot, vice-président de la Région Paca, délégué à la sécurité, aux transports et à l’intermodalité. D’autres, eux, usagers du TER associent ce mode de déplacement à d’autres modes urbains, le co-voiturage ou le vélo par exemple, et là l’offre ne répond pas ».

Les solutions : densifier l’offre TER sur les grands axes structurants, connectés aux pôles économiques, renforcer l’offre et le cadencement notamment sur les horaires d’entrée/sortie de ces zones d’activités ou encore offrir des solutions de mobilité pour les grandes entreprises et établissements publics (zones industrielles, hôpitaux…) aux horaires décalés, hors période de pointe. Chaque jour, ce sont 1 700 autocars et 120 trains qui circulent sur le réseau régional.

« La simplification de la vie des voyageurs est au cœur de la stratégie régionale, a réaffirmé Renaud Muselier, président de la Région Paca. Il existe aujourd’hui des tarifications différentes selon nos réseaux régionaux : TER SNCF, LER et Chemins de fer de Provence. Cette situation nous a conduit à avoir plus de 100 tarifs différents dans notre seule région ! Je veux donc donner de la clarté et de la lisibilité à notre offre tarifaire souvent très compétitive ».

Il est donc prévu de simplifier la tarification régionale, avec des pass multimodaux sur les trois principales aires urbaines régionales (Aix-Marseille-Provence début 2018, aire azuréenne fin 2018 et aire toulonnaise en 2019) ; simplifier les changements de modes pour réduire de temps d’attente en discutant notamment, dès 2018, avec les autres autorités organisatrices de transports. Dans ce cadre un accord a été trouvé entre la Région et la Métropole AMP pour lancer une carte unique des transports.

Expérimentations de transports propres

La carence en informations a également été identifiée comme une problématique majeure. Promouvoir l’offre sera au cœur de la stratégie avec la création, entre autres, d’une marque pour le réseau régional, des campagnes de communication incitant les citoyens à laisser leur véhicule au garage. C’est également l’utilisation des transports en commun propres qui sera mise en avant, avec des expérimentations de modes innovants et non-polluants. Exemple : en GNV sur les longues distances et en électrique sur les plus courtes, avec l’objectif « que la région Paca devienne le chef de file des initiatives de transports responsable », affirme Philippe Tabarot.

Dans cette perspective, en 2020, un appel à projet technologique devrait être lancé pour une solution alternative d’alimentation des TER sur les lignes non-électrifiées. Le but : réduire de 50% le taux d’émission de monoxyde d’azote des transports régionaux d’ici à 2020.

Autre axe de travail : « co-construire et expérimenter avec les usages ». Cela passe par la création d’une Smart Factory permettant d’associer les usagers à la conception des services et des outils numériques, mettre en place une charte régionale…

Ces Assises régionales des transports ont donné naissance à un livre blanc qui reprend l’ensemble des thématiques débattues.