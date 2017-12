STMicroelectronics Rousset inaugure son fablab, en partenariat avec des écoles d’ingénieurs

Partager des connaissances, stimuler la créativité, concrétiser les idées innovantes : tels sont les objectifs du nouveau fablab inauguré jeudi 7 décembre dans les locaux de STMicroelectronics à Rousset. Cet espace de 135m2 sera, dès janvier, mis à la disposition des salariés et des étudiants des écoles d’ingénieurs partenaires : Ensam, ENSM-SE, l’Isen, Polytech Nice et Marseille, l’association FabLab Marseille ainsi que le L.A.B. d’Aix-en-Provence. « Cela fait plus d’un an qu’une équipe de ST travaille à la création de ce lab, explique Philippe Marc, directeur du site. Nous souhaitons permettre à tous, débutants, aguerris ou experts, d’avoir accès à la réalisation d’un IoT (Internet of thing ou Internet des objets, NDLR). »

Composé d’une « créazone », un espace d’échanges où naissent les projets ainsi que d’une zone de prototypage, le Coolab regroupe des outils tels qu’un scanner 3D, deux imprimantes 3D, une découpeuse laser, une machine d’usinage à commande numérique et un ensemble de produits ST, du composant à la carte de programmation. « Une communauté d’ingénieurs pourra apporter leurs conseils sur les aspects techniques des projets, poursuit Philippe Marc. Des accompagnateurs formeront également les participants à l’utilisation des équipements et les suivront tout au long du développement du projet. »

Un lab accessible à tous

Les salariés de l’entreprise pourront développer des projets aussi bien personnels que professionnels. Dans le cas d’un projet personnel, les ingénieurs pourront accéder au Coolab en dehors de leurs temps de travail et le mener à bien librement. Les travaux professionnels sont eux, plus encadrés : ils doivent notamment être validés par un comité de pilotage. « Cependant, nous avons voulu alléger au maximum les formalités pour que le processus soit le plus simple possible, précise Philippe Marc. A terme, les outils nés au sein du Coolab pourront être déployés dans l’entreprise pour de la maintenance intelligence ou d’autres usages, par exemple. »

Julien Terrier, ingénieur salarié de STMicroelectronics, vient par exemple de mettre au point Free-room, un outil qui informe en temps réel les salariés de ST sur l’occupation effective des salles de réunion du site via une application web, grâce aux capteurs de mouvement infrarouge PIR et au protocole sans fil basse consommation et longue portée LoRa. « Nous devons encore surmonter deux difficultés : la sécurité, pour que ce nouveau réseau ne constitue pas une porte d’entrée pour d’éventuelles attaques, ainsi que la maintenance (changement des piles par exemple), puisque il y a plus de 100 salles à équiper », explique Julien Terrier. De l’idée au prototype, il s’est écoulé un mois et demi. Mais l’ingénieur se laisse un an pour renforcer et développer son projet au sein du Coolab. Les projets réalisés seront ensuite mis en ligne par les partenaires dans un espace internet dédié sur le site ST Community. Des modules de formation sur les cartes ST seront également développés et mis à disposition des étudiants et professeurs.