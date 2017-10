Après l’attaque de Marseille, Stéphane Bouillon devient le nouveau préfet du Rhône

Après l’attaque de la gare Saint-Charles à Marseille, Gérard Collomb avait promis des sanctions. A la lumière du rapport de l’Inspection générale de l’administration (IGA), mettant en évidence des « dysfonctionnements graves du dispositif d’éloignement » des étrangers en situation irrégulière à la préfecture du Rhône, le ministre de l’Intérieur a démis de ses fonctions le préfet Auvergne-Rhône-Alpes, Henri-Michel Comet et son secrétaire général. Stéphane Bouillon, préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Paca devient le nouveau préfet du Rhône et Rhône-Alpes. Une mesure prise officiellement ce mercredi en conseil des ministres.

Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, s’est expliqué, signifiant que « le gouvernement a souhaité une décision disciplinaire et organisationnelle » car la situation « implique une vigilance de chacun à tous les niveaux de l’administration ».

Dans les faits, son successeur devrait être nommé mercredi prochain, le 18 octobre. En principe également et comme le veut la règle, le préfet ne prend ses fonctions que le troisième lundi après sa nomination. « J’ai l’impression néanmoins que Monsieur Collomb veut que le préfet Bouillon arrive le plus vite possible pour mettre de l’ordre à la préfecture », confiait ce mercredi 11 octobre, Jean-Claude Gaudin, à l’occasion d’un déjeuner presse auquel assistait Gomet’, en vue du futur conseil métropolitain.

Le préfet sera encore présent quelques jours, notamment ce vendredi 13, lors de la venue de Gérard Larcher, le président du Sénat, à l’occasion de la passation de pouvoir entre le maire de Marseille et Anne-Marie Bertrand, qui siègera désormais à la place de Jean-Claude Gaudin. En vertu de l’interdiction du cumul des mandats, le maire de Marseille a préféré quitter la chambre haute pour se consacrer à la gestion de sa ville et à la présidence de la Métropole Aix-Marseille. Il avait d’ailleurs reçu une longue ovation, le 25 juillet dernier, au moment où il a pris place au perchoir pour présider sa dernière séance au Sénat.

Ce vendredi 13 sera l’occasion pour le maire de Marseille de rendre également hommage à Stéphane Bouillon, « quelqu’un qui connaissait bien les dossiers, qui a beaucoup travaillé avec nous, qui a été disponible pour recevoir les maires et d’une grande élégance et d’une grande courtoisie ».

Stéphane Bouillon, 60 ans, a été directeur de cabinet de Claude Guéant, au ministère de l’Intérieur en 2011-2012. Il a été successivement préfet de l’Aube, de la Sarthe, et la Loire mais aussi de Corse ou d’Alsace.