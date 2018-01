Startup Marseille, la « hacker house » de la rue Montgrand

L’espace de travail et de vie pour entrepreneurs du numérique connaît déjà sa première extension, signe d’une adhésion à un projet bien particulier.

Alors que les espaces de co-working se multiplient dans la métropole, le 28 rue Montgrand de Startup Marseille reste un lieu unique. Ici, on n’est pas uniquement dans un lieu de travail mais bien dans un lieu de vie associatif, pouvant héberger certains de ses porteurs de projet. Le lieu commence à bien prendre forme puisque mardi 23 janvier, le collectif en charge vient d’annoncer son extension à 300 mètres carré.

Antoine Guyon, un des « start-uppeurs » à l’origine de Startup Marseille, explique la philosophie du lieu : « nous nous étions dispersés dans la région, nous voulions revenir sur Marseille, y travailler et s’y loger, tout en tenant compte de nos problèmes de budget. Nous ne sommes pas salariés, nous sommes tous un peu précaires. Ensuite, nous voulions nous retrouver dans l’hyper-centre. Je ne me vois pas aller travailler tous les jours derrière la gare Saint-Charles (où se trouve le pôle médias de la belle de mai, Ndlr]. Enfin, nous ne voulons pas dépendre d’horaires. Je veux pouvoir travailler quand je veux, avec qui je veux, là où ça bouge ».

Un loyer à 400 euros par mois

Courant 2017, la petite communauté d’entrepreneurs réussit à se mettre d’accord avec le propriétaire de l’immeuble et commence à investir les locaux. D’un côté, une partie co-working pouvant accueillir une douzaine de personnes. De l’autre, trois chambres de 12 à 16 mètres carré pouvant héberger un résident à un tarif modeste (400 euros par mois).

Cette semaine, c’est donc une extension que Startup Marseille annonce. Dorénavant, ce sont six résidents et une vingtaine de coworkers que le lieu pourra accueillir. La croissance est d’ailleurs prévue pour se poursuivre. « Nous avons les clés de l’appartement d’en-dessous depuis trois mois, rien ne nous empêche de nous y installer », explique Tristan Salaun, autre cheville ouvrière de l’endroit. « Au-delà, tout le bâtiment appartient au même propriétaire. Même si nous ne sommes pas pressés d’y arriver, on peut tout à fait imaginer prendre l’ensemble de l’immeuble ».

Une serrure connectée maison

Le tout présente aussi la particularité d’avoir été financé uniquement sur fonds propre, sans aides. L’esprit DIY (Do It Yourself) imprègne le lieu. Les tables de l’espace de coworking ont par exemple été conçues spécifiquement pour le lieu, à partir de plans open source puis fabriquées dans un fablab local. Et le jour où les personnes présentes en ont eu assez de traverser un immense couloir chaque fois que quelqu’un sonnait à la porte, elles ont bricolé elles-même leur propre serrure connectée, reliée à une application maison pour déclencher l’ouverture.

D’ores et déjà, Startup Marseille héberge quelques belles pépites locales. Un de ses fondateurs est Olivier Guillaume, responsable d’O2 Quant, une des start-up dédiées au « machine learning » les plus en vue dans la métropole. Autre belle prise du collectif, Simply Alert. Gagnante d’un start-up week-end en octobre 2017, cette société conçoit un dispositif au design très soigné permettant à tout un chacun de savoir si son réseau WiFi est cyber-attaqué. C’est d’ailleurs parce que ce projet hébergé chez Startup Marseille commençait à grandir et demandait à accueillir régulièrement cinq-six personnes que la communauté s’est décidée à s’agrandir rapidement.