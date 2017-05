Start-up Week-end Aix-Marseille : les 6 projets vainqueurs

Start-up Week-end Aix-Marseille : 90 participants, 45 projets présentés, 3 projets vainqueurs

90 participants ont relevé, à l’occasion de la 12ème édition du Startup Weekend Aix-Marseille, un défi entrepreneurial de taille : constituer une équipe autour d’une idée et créer une start-up en 54h ! Et les vainqueurs sont…

« No talk, all action ! », c’était la devise du week-end. L’événement du 12 au 14 mai a mobilisé une grande diversité de profils : étudiants, salarié, entrepreneurs, cadres en recherche d’emploi, venant de la région et même du Québec. Designers, développeurs informatiques, généralistes du marketing ou de la communication, financiers : tous ont su mettre leurs compétences au service du collectif.

Une dizaine de professionnels confirmés ont accompagné les équipes durant le week-end. Positionnement, business plan, modèle économique, rentabilité, les projets ont été passés au crible pour s’assurer de leur viabilité. Les coachs ont surtout apporté un regard bienveillant, une prise de recul et un coup de pouce bienvenu pour orienter et approfondir le travail des équipes.

Après plus de deux jours de travail acharné dans une ambiance conviviale, chaque équipe a pitché son projet devant un jury composé d’experts dédiés à l’entrepreneuriat, dont Isabelle Corbin, Directrice Pays d’Aix Développement, Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIMP, Sofiane Ammar, Managing Director, Thecamp Accelerator, Roger Pellenc, Fondateur de Pellenc ST et Valérie Segretain, Fondatrice de Customer Labs.

Et les vainqueurs sont…



Ce jury a noté et évalué les projets sur leur business-model, la validation client et la viabilité de leur future startup, et a retenu trois projets :

3ème place : « Open Secure Sound » : catalogue de pistes sonores on-line permettant aux artistes de poster, certifier et monétiser leurs créations.

2ème place : « Easylist » : l’application qui révolutionne les courses, de la suggestion de recettes en passant par la commande en ligne et la livraison à domicile.

1ère place : « Prizius » : les perles de miel bios haut de gamme

Outre ce palmarès, le jury a décerné le prix Coup de Coeur par Le Crédit Agricole à « FeedMeBack », la plateforme dédiée aux salariés qui permet de donner des feedbacks positifs instantanés et anonymes sur ses collaborateurs. Le prix du Design a été attribué à « OneTip, le pourboire facile », un boîtier qui permet de simplifier l’encaissement de pourboires par CB. Et le prix du Dev a été décerné à « OnlyFact », un système de traçabilité de l’information web permettant aux lecteurs de distinguer les contenus qualitatifs des fakes news.

De nombreux lots ont été offerts par les partenaires afin d’accompagner le lancement de ces futures entreprises : dotation financière, conseils en communication, marketing, juridiques et comptables, etc. Rendez-vous est déjà donné en octobre prochain pour le Startup Weekend à Marseille ! Organisés par des équipes de bénévoles engagés, ces événements ont permis en région PACA de créer une quarantaine de start-ups depuis 2010.