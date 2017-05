Start-up Week-end : 54h pour créer une entreprise innovante

Un vrai défi entrepreneurial. C’est ce que propose cette 12ème édition de Start-Up Week-end, qui aura lieu du 12 au 14 mai au Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée. Développeurs, commerciaux, communicants, porteurs de projets et étudiants inscrits sont amenés, en un temps record, à constituer une équipe, réfléchir à une idée et créer une entreprise viable. Le vendredi soir, les participants présentent une idée de start-up. Ensuite, ils forment librement des équipes autour des meilleures idées désignées par vote. On compte généralement une dizaine de start-up par week-end. C’est parti pour 54 heures effrénées de création de modèle d’entreprise, de codage, de conception et de définition d’un business model. Le reste du week-end enchaînera des sessions de travail, des flash conf’ et du networking.

Des mentors accompagnent les équipes pour les orienter dans la création de leur entreprise. Le week-end se termine par une présentation de chaque projet devant un jury composé de chefs d’entreprises locales et d’intervenants expérimentés. Une nouvelle occasion de recevoir des commentaires et des observations de la part de professionnels. Start-Up Week-end est ouvert à tous, étudiants et professionnels : business-developers, créatifs, programmeurs, chefs de projet, juristes, comptables, experts en marketing, en communication, ou tout simplement des personnes ayant envie de lancer leur startup, peu importe leur parcours et leur métier.

Née aux USA en 2007, Start-up Week-end a déjà organisé plus de 2500 événements dans plus de 700 villes. Présente dans la région à Aix-Marseille, Nice, Toulon et Avignon, l’association a vu plus de 40 start-up créées sur le territoire. Probablement le plus grand incubateur du monde : les participants doivent faire montre de créativité, d’influence, de passion et doivent être familiers des nouvelles technologies.