Les start-up du Sud au CES Las Vegas : l’Internet de tous les objets (3/5)

Troisième volet de notre tour d’horizon des innovations présentées par les start-up métropolitaines au CES. Cette fois, l’accent est mis sur les spécialistes de l’objet connecté. Une tendance technologique forte que les innovateurs locaux ont appliqué absolument partout, des piscines aux ballons de football en passant par les gants de moto. Présentation de AI Mechatronics, BioPoolTech, Sonora, Sportbak et Wintual.

AI Mechatronics : le gant de moto intelligent

Créée en 2016 à Marseille, AI Mechatronics ambitionne de créer les « exosquelettes de demain » (squelette externe). En guise d’opérateur augmenté, la start-up présentera au CES un objet connecté pour motard augmenté, en collaboration avec des acteurs établis du secteur. Le Liberty Racer a en effet été conçu avec Racer, marque historique d’équipements pour utilisateurs de deux roues, et Liberty Rider, société qui a conçu une application mobile d’aide aux motards. Déjà montrés sur un salon à Milan, ils ont pu être chroniqués par des sites spécialisés tels que Motoblouz.

Ces gants récupèrent les informations issues de l’application de Liberty Rider, en particulier celles signalant un danger sur la route. Une vibration dans le poignet alerte alors le motard de la proximité d’un risque. Trois diodes de couleur s’allument aussi à tour de rôle, en vert, en jaune puis en rouge, pour indiquer que le danger se rapproche. De plus, en appuyant sur un bouton situé sur le pouce gauche d’un gant, il sera possible à un motard de signaler lui-même un danger, qui sera alors répertorié par l’application Liberty Rider, le tout bien sûr sans avoir à regarder son portable.

BioPoolTech : la piscine connectée

Hébergée au Technopôle de l’Arbois, BioPoolTech est avant tout une start-up spécialisée dans la conception de piscines innovantes utilisant des systèmes de filtration biologique. Selon la société, sa technologie demanderait 10 fois moins d’électricité et 50 fois moins d’eau qu’une piscine traditionnelle.

Numérique oblige, c’est une innovation connectée qui sera présenté à Las Vegas : BioPoolSafe, qualifiée de « piscine 3.0 ». L’idée est ici de pouvoir tout simplement piloter l’administration de sa piscine (publique comme privée) via une application mobile. Ou, sans même utiliser un portable, de la gérer via commande vocale.

Sonora Labs : le nuage profitable

Avec Lola, Sonora Labs propose un concept assez unique d’objet connecté. Le produit de cette start-up, également hébergée au Technopôle de l’Arbois et déjà présente au CES en 2017, est à la base un serveur de stockage permettant à un particulier d’accéder en toute sécurité à ses contenus partout dans le monde via le Lola Cloud. Plus original, quand ce même particulier n’utilise pas son Lola, il peut aussi en profiter.

En effet, Sonora Labs dirigée par Julien Tournier (au centre sur la photo) propose de louer alors les capacités de stockage et la bande passante inutilisées à des réseaux de diffusion de contenus, et de rémunérer en échange (en bitcoin ou en euros) les possesseurs de Lola. Si son concept prend, la start-up y voit aussi un enjeu écologique : un vaste réseau mondial de Lola Cloud permettrait de faire transiter les données par des serveurs (Lola) locaux donc de moins nécessiter l’utilisation des très énergivores datacenters utilisés actuellement par les grands acteurs d’Internet.

Sportbak : les stats des footballeurs pros pour les amateurs

La start-up de Benjamin Simeoni et Gabriel Cohen a déjà fait parler d’elle, y compris dans les colonnes de Gomet’. A Marseille, elle a ainsi obtenu le trophée « centre de formation » lors de la toute première OM Innovation Cup récemment organisée par le club phocéen.

Ce que propose Sportbak avec son Futbak, c’est une solution complète permettant à un footballeur amateur de disposer de statistiques techniques et tactiques sur son activité sur le terrain. Elle repose sur une genouillère connectée, truffée de capteurs, et sur un ballon lui aussi connecté, détectant sa position par rapport aux joueurs.

Hébergée par l’incubateur de la Belle de Mai, Sportbak vise en priorité le marché du football en salle, en France comme à l’étranger. La société est ainsi en discussion avec un complexe basé à New York pour y déployer sa solution.

Wintual : une fenêtre connectée sur le monde

Créée en 2016 par Jean-Loup Barrère et , Wintual présentera à Las Vegas sa très originale fenêtre virtuelle interactive. Ce produit a été conçu pour ouvrir au monde les pièces aveugles. Il repose d’une part sur une « fausse » fenêtre affichant soit un film tourné en 4K, soit les images d’une webcam pouvant se trouver aussi bien à l’autre bout du monde que de l’autre côté du mur. Et d’autre part sur une batterie de capteurs détectant la position de la personne regardant la fenêtre virtuelle. L’image proposée est alors recalculée dynamiquement pour s’adapter à l’angle de vue et donner le sentiment de se trouver devant une fenêtre réelle.

Hébergée actuellement au Technopôle de l’Arbois, après être passée par l’incubateur de la Belle de Mai, Wintual vient d’annoncer un beau client, avec le déploiement de sa première fenêtre virtuelle dans une Caisse d’Epargne.