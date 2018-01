Les start-up du Sud au CES Las Vegas : le commerce augmenté (1/5)

Du 9 au 12 janvier se tient à Las Vegas le CES, le plus grand événement international dédié à l’innovation et au numérique. Cette année, une vingtaine de start-up d’Aix Marseille Provence y seront présentes, au sein de l’Eureka Park, dans un espace mis en place par la Région Sud. Avant même qu’elles dévoilent en détail leurs toutes dernières innovations, Gomet’ vous présente ces 20 ambassadeurs de la métropole, et la spécialité dans laquelle ils excellent.

Premier épisode avec Customer Labs, Exalt3D, Perspective(s) et VisioPM. Quatre start-up travaillant sur des technologies bien différentes mais dotées d’une même ambition, celle de transformer en profondeur la relation commerciale.

Customer Labs : Les avis consommateurs dans le monde réel

Hébergée au sein de la pépinière Cleantech du Technopôle de l’Arbois, Customer Labs était une start-up connue pour sa solution UpMyShop ! permettant à un consommateur de noter et qualifier, via une application mobile, ses commerces de proximité. Un premier produit qui a déjà suscité un certain intérêt permettant à la jeune pousse créée en 2015 par Valérie Segretain, une ancienne d’High Co, d’afficher déjà des références comme Décathlon, Florajet ou Géant Casino.

A l’occasion du CES, Customer Labs va franchir une nouvelle étape, celle de la réalité augmentée. La start-up va y présenter AR Places, traduisible par « lieux en réalité augmentée ». Cette application affichera une surcouche d’avis consommateurs sur les images proposées par la caméra du téléphone portable. En regardant la devanture d’un magasin avec AR Places, on verra ainsi s’afficher non seulement le magasin sur l’écran de son portable mais par dessus des opinions issues des réseaux sociaux. Soit le principe de la réalité augmentée, consistant à ajouter au monde réel des informations numériques.

AR Places (bientôt disponible sur Android et iOS) se veut d’ailleurs compatible avec les lunettes de réalité augmentée, et en particulier avec les Google Glass, précurseurs de cette technologie.

Exalt3D: le Web en 3D et en détail

Cette jeune société aixoise, domiciliée dans la ZAC du Petit Arbois, a été créée en juillet 2015 par trois ingénieurs spécialisés dans la 3D. Leur technologie permet de simplifier à l’extrême non seulement la création de contenus 3D destinés à Internet mais surtout leur configuration. Exalt3D s’est en effet spécialisé dans la production de configurateurs produits permettant de générer une quantité astronomique de possibilités.

La société nous a indiqué travailler actuellement sur le nouveau site de Monsieur Gaspard (ex-My Tailor Is Free), et parle de proposer plusieurs milliards de costumes différents pour ce spécialiste du sur-mesure. Le tout en 3D, avec un rendu particulièrement réaliste.

Exalt3D vise aussi aussi le marché de l’immobilier. L’idée est à nouveau aussi de proposer une visualisation hyper réaliste du produit (appartement par exemple) mais surtout de pouvoir le configurer à volonté.

La force de la start-up repose dans la simplicité de sa technologie. Alors que la création d’un tel configurateur 3D tient souvent de la prouesse technologique, Exalt3D ne demande à ses clients qu’un modèle 3D et le choix des options, son moteur graphique étant capable de produire rapidement le configurateur.

Perspective(s) : le design d’intérieur sans erreur possible

Issue du Technopôle de l’Arbois, Perspective(s) dévoilera, comme ses voisins de Customer Labs, une solution de réalité augmentée. Cette fois, il ne s’agira pas d’avis consommateurs mais de design d’intérieur. Combineo permet en effet à un particulier de simuler l’aménagement d’une pièce à partir de son téléphone. Il suffit en effet de sélectionner sur un site un élément de mobilier qu’on imaginerait utiliser, par exemple une table ou un fauteuil. En parallèle, via Combineo, la caméra du portable réalisera un scan exhaustif de la pièce où positionner cet objet.

Il devient alors possible d’afficher sur l’écran de son téléphone une vue réelle de cette pièce sur laquelle se superposera la table et le fauteuil puis de déplacer cet élément à volonté pour décider si oui non il ira bien là.

VisioPM : le commerce qui saute aux yeux

VisioPM est une des belles réussites de l’opération séduction lancée par Provence Promotion. Initialement localisée dans le sud ouest, cette start-up est venue récemment s’installer à l’hôtel Technopic, à Château-Gombert.

VisioPM a pour objectif de faire accéder les écrans lenticulaires au mass market. La particularité de ces écrans est de donner l’impression de se retrouver en face de contenus 3D sortant des moniteurs, sans pour autant avoir besoin de lunettes dédiées comme au cinéma. Pour ce faire, la solution Cassia3D de la société va bien au-delà des « simples » écrans proposant une infrastructure complète, des serveurs à la modélisation 3D.

La nouveauté que dévoilera VisioPM lors du CES, c’est la possibilité pour un visiteur de manipuler les images 3D. Des capteurs positionnés à proximité des écrans pourront en effet repérer les particuliers souhaitant interagir avec les écrans. Il sera alors possible non seulement de voir des images 3D sortir d’un écran mais aussi de pouvoir jouer avec.