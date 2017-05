[Architecture] Le Stadium de Vitrolles, « ce bâtiment incompris porteur d’un imaginaire fort »

C’est devenu un enjeu métropolitain et le temps d’un concours, un défi d’envergure. Rendre au Stadium de Vitrolles une seconde vie. La 7e édition des Business Game Immo a consacré un projet intitulé «L’exploradium», un parc d’exploration et d’expérimentation sur la fin du monde. Original !

Ils ont rivalisé d’imagination dans une battle de projets aussi créatifs que qualitatifs, aussi surprenants que déroutants. Quatre mois durant lesquels, les étudiants du mastère professionnel en aménagement et promotion immobilière de l’Espi, ont tenté de redonner une nouvelle vie au « cube noir » de l’architecte Rudy Ricciotti, presque une génération plus tard. « Un tâche ardue », a affirmé Fabrice Alimi, président du Club de l’Immobilier, organisateur du challenge. Un site compliqué en raison de son aspect extérieur, mais un lieu stratégique, épicentre de la métropole Aix-Marseille Provence. Une dimension qui a été prise en compte dans chacun des projets proposés contribuant ainsi au développement économique du territoire. De ces contraintes techniques, les étudiants en ont fait une force pour imaginer ce que pourrait devenir le Stadium de Vitrolles, dans les prochaines années. Inauguré en 1994 et fermé depuis 1998, il a fonctionné très peu de temps. Compétence de la Communauté du Pays d’Aix, puis depuis peu propriété de la municipalité vitrollaise, le Stadium a vocation à devenir un équipement métropolitain, le jour où un projet pourra lui conférer cette dimension. Et ce soir-là, lors de la présentation des projets dans l’amphithéâtre de la Cepac, également partenaire des Business Game Immo, tous ont vu que le Stadium pouvait faire rêver et qu’il était possible de remettre le « cube noir » dans la lumière.

Vivre l’apocalypse…

D’abord en devenant « L’exploradium », un parc d’exploration et d’expérimentation sur la fin du monde. Alors oui ça fait sourire dans la salle, mais pour l’équipe « c’est un thème très assumé qui répond à d’autres thématiques elles-aussi assumées comme la guerre nucléaire, l’épuisement total des ressources, la pollution généralisée, le soulèvement de l’intelligence artificielle ou encore la catastrophe climatique… ». Sensibiliser et moraliser à la cause environnementale, en utilisant les nouvelles technologies de manière ludique et amusante, c’est le but avec trois bâtiments d’attraction, de l’apocalypse à la vie post-apocalyptique avec le Stadium au centre pour vivre la fin du monde à l’aide de simulateur, escape-game et réalité virtuelle et même hôtel trois étoiles. Thématique innovante puisqu’elle n’a été testée dans aucun parc d’attraction à l’heure actuelle pour une prise de conscience sur la planète. « L’exploradium », c’est aussi 150 emplois, 900 000 visiteurs par an, un ticket d’entrée à 29 euros avec parking à 7 heures la journée et des nuits d’hôtel à partir de 115 euros et des excursions en prime pour découvrir la région et inciter les touristes à venir vivre une expérience inédite. Un scénario digne des plus grands films hollywoodiens et justement, pourquoi ne pas faire du Stadium un temple du 7e art?

De « Hollywood Méditerranée » à la « Boxi »

C’est le projet porté par une autre équipe : des studios de tournage ouverts à l’année pour permettre au grand public de découvrir le cinéma. « Hollywood Méditerranée », projet récréatif, culturel et de développement économique s’appuie sur un marché en pleine expansion dans la région. Il enregistre un chiffre d’affaire de 718 millions d’euros, en croissance de 158 millions d’euros l’an dernier, notamment par rapport au crédit d’impôt qui est passé de 20 à 30%. Ce qui permet à des sociétés étrangères de venir tourner en France avec des conditions très attractives, sous réserve qu’elles recrutent des acteurs français et fassent appel à des ateliers de confections, de décors et de costumes français. Marseille, c’est aussi 1300 jours de tournage par an et 20% des tournages nationaux ont lieu en Paca. Show cascade et western, cinéma en plein air, activité ludo-éducative, utilisation de la 7D, mais aussi tout un secteur tertiaire, l’ambition de « Hollywood Méditerranée » est de capter 15% de part de marché mais aussi promouvoir le cinéma français.

Mettre une boîte dans une… boîte ! Pour ceux qui veulent vraiment s’amuser et faire du bruit dans un endroit original, voici la « Boxi » : un complexe festif national et international pour ceux qui aiment danser, pour les amateurs d’art avec cabaret et ambiance prohibition, une discothèque remplie de pavés numériques pour une immersion totale, rooftop, piscine, hôtel, restaurant… Bref, « the place to be » pour prendre du bon temps. Un clin d’œil à la première fonction du Stadium…

« Le Rouge et le Noir »

Toujours plus imaginatif ! L’Eco Parc Méditerranée signé « Le rouge et le noir ». Les membres de l’équipe tout de noir vêtu avec une pointe de rouge, en référence au célèbre roman de Stendhal qui a vécu une histoire d’amour dans la région, à la couleur du Stadium et aux boues rouges qui l’entoure. L’idée : délocaliser le Parc Chanot et sa foire internationale et créer autour un écosystème attractif : hôtel, café, salles de séminaires qui permettront de faire des conférences et réunions avec hologramme – c’est tendance -, un restaurant panoramique vue à 360°… et même retour à l’aéroport en taxi-drone !

Ou alors, vous avez le choix de découvrir le Parc Enora, avec ses constructions enterrées pour répondre à un enjeu énergétique, avec au cœur le Stadium transformé en Cité des Sciences. Domotique, énergie du futur, réalité virtuelle, laboratoires de recherche, espace de co-working, 800 m2 de bureaux… création d’un parc écotechnologique pour sensibiliser les populations d’aujourd’hui aux enjeux de demain.

Des projets ambitieux et de grande qualité, rendant les délibérations très difficiles, mais il fallait un vainqueur. Et c’est « L’exploradium » qui a remporté ce challenge 2017 et un chèque de 3500 euros. Un projet basé sur la fin du monde qui pourrait marquer le commencement d’une nouvelle vie pour le Stadium, « un bâtiment incompris porteur d’un imaginaire fort », comme l’a souligné le maire de Vitrolles. Cette édition des Business Game Immo l’a bien prouvé…