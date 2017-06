[Sport] Tour de France : un dispositif exceptionnel pour près de 400 000 spectateurs attendus

À un mois de la venue du Tour de France à Marseille, le dispositif de circulation, stationnement et sécurité mis en place pour cette étape de prestige a été dévoilé mardi 20 juin en conférence de presse.

Tic tac… Un an après avoir accueilli l’Euro 2016, Marseille s’apprête à accueillir l’un des trois événements planétaires les plus suivis : un contre-la-montre individuel du Tour de France, le samedi 22 juillet prochain, dont le départ et l’arrivée seront jugés sur la piste du stade Orange Vélodrome, créée sur mesure pour l’occasion. À à peine un mois du défilé des coureurs, la Ville a donné des détails sur le dispositif mis en place ce jour-là. Il sera colossal, et à la hauteur des 400 000 spectateurs attendus tout autour du tracé, pour fêter le cyclisme.

Sécurité, stationnement, secours, l’organisation met le paquet !



300 agents supplémentaires de la police municipale seront déployés le jour de l’événement et la veille pour assurer des enlèvements, la circulation, la sécurisation des ponts de cisaillement, et l’assistance aux agents de sécurité lors des palpations, et de dissuasion.

Pour filtrer les accès et améliorer la sécurité des coureurs et des spectateurs, près de 15 000 barrières, 300 blocs de béton, ou encore 320 filets de protection seront installés tout autour du parcours. Cela nous laisse bien imaginer le côté imposant de cet événement majeur. Mais aussi les risques qui peuvent en découdre.

Trois types de tracé vont être mis en place, comme pouvez le voir sur la carte ci-dessous :

Les riverains devront prendre leurs dispositions à l’avance, car certains secteurs de la ville -Corniche, Vieux-Port, Prado- seront interdits de stationnement dès le jeudi 20 juillet, soit 48 heures à l’avance. La circulation sera, elle, interdite dès le vendredi 21 juillet à minuit, sur l’ensemble du parcours. Si vous avez prévu de faire un tour en voiture sur la Corniche ce soir-là, ne veillez pas tard !

La Métropole Aix-Marseille Provence et la RTM saisissent cette occasion pour encourager les déplacements en transport collectif. Les 21 et 22 juillet, un pass de 24 heures, au tarif de 3,60 euros au lieu de 5,20 euros, sera proposé au public.

Enfin, les autorités locales ont mis en place un impressionnant dispositif de secours, en étroite collaboration avec le Bataillon des marins-pompiers de Marseille, déjà mobilisé par les feux de forêts, hélas légion en cette période. En plus des 380 marins-pompiers mobilisés de manière quotidienne en période estivale, près de 240 autres seront ajoutés, eux-mêmes complétés par 150 personnes des associations. Ce sont donc au minimum 620 marins-pompiers qui assureront la sécurité de la ville, de ses habitants et des touristes et visiteurs.

Les premiers coureurs du Tour de France s’élanceront à partir de 13h45, le samedi 22 juillet. Les favoris du classement général devraient achever leur parcours vers 17h45. De nombreuses animations auront lieu tout au long de la journée.

Vous pouvez encore réserver votre billet pour assister à l’épreuve depuis l’Orange Vélodrome en consultant le site letour.marseille.fr.