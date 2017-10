[Sport] De drôles de barjots ont rendez-vous sur le circuit Paul-Ricard

Entre le Bol d’Or et le Grand Prix de F1, le circuit Paul-Ricard accueillera, samedi 7 et dimanche 8 octobre, une compétition des plus étonnantes : la Reeobok Spartan Race. Ou plutôt trois courses d’obstacles, chronométrées et jugées, en un lieu et en une journée, ouvertes à tous et à toutes, pour se dépasser façon commando. Près de 6 000 participants sont attendus pour cette 5e édition, dernier rendez-vous du calendrier de la discipline, auquel il est encore temps de s’inscrire. Go !

« C’est sur ce même circuit que tout a commencé il y a cinq ans, raconte Kevin Paris de l’agence RevolutionR, en charge de la communication de l’événement. C’est fait pour se dépasser et être fier d’avoir participé. » Au programme de cette journée particulière, trois formats de course : « la Sprint qui comportera une vingtaine d’obstacles, la Super compte, elle, pour le classement français et fera entre 13 et 15 kilomètres, et enfin la Beast, avec 21 kilomètres pour une trentaine d’obstacles. En fait, quand on participe on ne sait pas exactement ce qu’on va trouver ni la distance à parcourir. Pour la Sprint, par exemple, on sait qu’il y a un minimum de 6 kilomètres mais ça peut aller jusqu’à 8 », précise Kevin Paris. Et les participants ne seront pas au bout de leur étonnement puisque, cette année, la Sprint se fera dans le noir. À la nuit tombée. « Le premier départ aura lieu vers 19h45 et je pense que les derniers franchiront la ligne d’arrivée vers minuit. » Que l’on soit Spartan débutant ou chevronné, on peut venir seul ou en équipe. Pour cela, il faut s’inscrire bien sûr et de s’équiper d’une lampe frontale, d’une couverture de survie et d’un bracelet réfléchissant. Ce trail de nuit emmènera les coureurs hors de la célèbre piste, à travers bois et sous-bois, traverser fossés et obstacles naturels cachés mais aussi sur des zones glissantes et des terrains accidentés. Le décor est posé et l’ambiance donnée…

Nouveauté cette année : le classement français.

« Les cinq premiers qui auront le plus de points à l’issue de la saison seront qualifiés pour les championnats d’Europe, puis, peut être, du monde » explique Kevin Paris. C’est la catégorie Élite, celle des sportifs de haut niveau qui prétendent à un podium. Deux autres catégories existent – Compétitive et Open -, la dernière étant pour les sportifs affirmés mais aussi les débutants, les curieux et les équipes. « Mais on peut également tenter la Spartan Trifecta » renchérit le jeune homme. Véritable tribu à part, elle regroupe ceux et celles qui ont terminé chacun des trois formats de course. « Habituellement cela se fait sur tout un week-end mais ce samedi, les prétendants vont le tenter sur une seule journée », précise-t-il.

Parmi les inscrits, à noter la venue de Mickaël Jeremiasz, médaillé d’or aux Jeux paralympiques de Rio, accompagné de Pascal Gentil, médaillé olympique en taekwondo, et de Sarah Ourahmoune, championne du monde de boxe. Les épreuves démarreront le dimanche, dès 8 heures du matin, par vague de 200 coureurs, et se termineront avec les derniers rescapés de la Sprint sous les spotlights des Dj car après l’effort… le réconfort. Place alors à la fête et à la fierté pour tous d’avoir tenter l’inconnue.

Enfin, les 6-13 ans et + ont droit également à leur course junior, ludique, et même à une version nocturne pour les plus âgés. Leurs inscriptions seront alors reversées au profit de l’AFM Téléthon.

Tous ceux et celles qui réussiront à finir l’une ou l’autre de toutes ces courses recevront une médaille. De quoi se vanter le lundi, de retour au bureau ou à l’école.