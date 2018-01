SP3H, HySiLabs, HDSN : des solutions innovantes et connectées pour prévenir les risques électriques et chimiques

Trois entreprises du territoire ont été distinguées à l’occasion du challenge Open Innovation, organisé le 7 décembre 2017, au Technopôle de l’Arbois, dans le cadre du forum annuel Envirorisk : SP3H avec sa fuel box, HySiLabs, qui met au point une solution innovante de transport d’hydrogène et HDSN dont les capteurs connectés vont, cette année, être installés dans le monde entier. Focus sur trois as de la prévention des risques.

SP3H, installé au Technopôle de l’Arbois, a développé une fuel box, un capteur intelligent et connecté capable de détecter la qualité des fluides en temps réel, notamment les carburants. « On a passé la phase la plus importante de R&D (recherche et développement) sur ce capteur, explique Alain Lunati, directeur de l’entreprise. Il y a dix ans, le système pesait 200 kilos, mesurait deux mètres de haut et coûtait environ 350 000 euros. Imaginez, aujourd’hui, mettre cette box sur votre voiture pour quelques dizaines d’euros tout en gardant la performance, c’est ça la véritable innovation ». SP3H travaille actuellement sur d’autre type de boîtiers permettant de cibler des secteurs tels que l’agroalimentaire, la chimie ou encore le marché pharmaceutique.

HySiLabs a développé une solution innovante de transport d’hydrogène permettant par la même occasion de facilité la transition énergétique. Depuis les premiers pas au sein d’Aix-Marseille Université, il y a une dizaine d’années, l’entreprise a été fondée il y a trois ans et poursuit activement sa phase de développement avant de pouvoir commercialiser sa solution.

L’un des fondamentaux de l’entreprise HDSN, c’est la fabrication made in France. Installé depuis cinq ans à Saint-Mitre-les-Remparts, HDSN développe des dispositifs d’information et d’alerte. Sa capacité à faire du sur-mesure, sa maîtrise de la fabrication et le développement de produits spécifiques pour coller au mieux aux besoins du marché et de clients a séduit des grands comptes tels que Engie ou Schneider. HDSN a récemment livré 600 capteurs connectés pour une filiale d’Engie et travaille actuellement avec Schneider sur un nouveau brevet qui permettra d’installer les capteurs dans tous les boîtiers électriques du monde. HDSN est également accompagné dans son développement de projets au niveau européen par InnoEnergy, qui a pris une part au capital.

2018 résonne pour le directeur commercial Thierry Debeaud comme l’année de « l’explosion », avec en ligne de mire 1,5 million de chiffre d’affaires ; et de nouveaux recrutements. L’entreprise compte une dizaine de personnes dont six associés, « tous soudés, motivés et avec une très grande réactivité. C’est ce qui nous permet aujourd’hui aussi de travailler avec des grands groupes en apportant un savoir-faire technologique et une très grande réactivité en termes de développement et de mise à disposition du matériel que nous fabriquons ».