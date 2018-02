Le sondage qui agite Marseille : Muselier, Vassal ou Boyer en tête devant Mélenchon et Castaner

Selon un sondage Ifop (voir ci-dessous la question, la méthodologie), commandé par l’association Cap sur l’avenir 13 de Renaud Muselier, le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur arriverait en tête du premier tour des municipales à Marseille, devant Jean-Luc Mélenchon. « Un résultat qui tombe bien pour le commanditaire de l’enquête » ironisent ses détracteurs. Selon l’enquête, Renaud Muselier obtiendrait 26% des suffrages devant Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise (21%) et Christophe Castaner, ministre et patron de La république en marche (20%).

Le sondage :

La question posée : « Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections municipales, ici à Marseille, pour laquelle des listes suivantes y aurait- il le plus de chances que vous votiez ? »

> La liste du PC conduite par Jean-MarcCoppola : 2%

> La liste France insoumise conduite par Jean-Luc Mélenchon : 21%

> La liste du PS et d’EELV conduite par Samia Ghali : 14% La liste de LREM conduite par Christophe Castaner : 20% La liste LR conduite par Renaud Muselier : 26% La liste du FN conduite par Stéphane Ravier : 17%

> La méthodologie : L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 700 personnes, représentatif des personnes inscrites sur les listes électorales à Marseille. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par secteur. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 5 au 8 février 2018.

Paris-Match qui a diffusé l’extrait du sondage sur son site internet mardi 27 février et ajoute que « l’Ifop a testé plusieurs scénarios avec d’autres candidats à droite. La présidente du conseil départemental Martine Vassal et la députée Valérie Boyer recueilleraient, si elles étaient têtes de liste LR, des scores identiques (24%) et seraient talonnées par un Jean-Luc Mélenchon et un Christophe Castaner plus menaçants. »

Martine Vassal se félicite

Martine Vassal n’a pas tardé à réagir et à se féliciter de la position de la droite. « Je me félicite que, quel que soit le candidat de la droite républicaine et du centre, les électeurs marseillais le positionne en tête des prochaines élections municipales. » Et d’ajouter : « Quel désaveu pour tous ceux qui nous annonçaient comme morts et enterrés. » Elle poursuit en invitant au travail d’équipe « Face à l’extrême gauche qui confirme des scores trop élevés, nous ne devons apporter qu’une seule réponse, que je martèle depuis mon élection : le travail, le travail et les résultats. Travaillons en équipe. » Une sorte de main tendue à Renaud Muselier, et plus largement aux composantes de la droite et du centre. A gauche Stéphane Mari, le conseiller socialiste rappelle dans un tweet que « le seul vrai sondage, ce serait l’agrégat des sondages sur les 8 secteurs de Marseille… » et ironise à l’adresse du président de la Région : « Mais j’oubliais que votre objectif c’est le buzz toujours et encore. Attention à l’effet boomerang ! » A deux ans de l’échéance, les premières flèches sont lancées.