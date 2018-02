Solumob : la Métropole et la CCI MP veulent stimuler des solutions innovantes de mobilité

Comment faciliter les transports sur les zones d’activités de la Métropole Aix Marseille Provence ? C’est l’un des enjeux de l’agenda de la mobilité métropolitaine mais aussi un défi crucial pour le développement économique du territoire. Pour stimuler les solutions innovantes, « venant du terrain » insiste Gérard Gazay, le maire d’Aubagne et vice-président de la Métropole délégué délégué au développement des entreprises, aux zones d’activités, au commerce et à l’artisanat, la Métropole Aix Marseille Provence et la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence ont imaginé un appel à projets au nom bien choisi : Solumob.

M. Gazay, résume en quelques chiffes les enjeux lors de la présentation de Solumob à la CCI mi-février. « Il y a aujourd’hui sur notre territoire 20 000 emplois non pourvus alors que nous comptons près de 150 000 demandeurs d’emplois. Parmi eux, on estime à 40 000 ceux qui ne prennent pas un poste à cause d’un problème de transport. » Pour réduire cette véritable faille territoriale, des moyens sont mis en place « dans l’agenda métropolitain de la mobilité et dans le soutien à de nombreuses initiatives, et ce dans une logique transversale » explique Jean-Pierre Serrus, autre vice-président de la Métropole présent à la CCI, délégué à la mobilité, aux déplacements et aux transports. Et d’ajouter : « Solumob s’inscrit dans cette perspective et récompensera les meilleures et propositions qui devront être à la concrètes et innovantes. » Laurent Amar vice-président de la CCI, se félicite de l’initiative : « Solumob s’inscrit bien dans la suite naturelle de notre Mobilité Tour lancé avent Noël qui permet de recueillir les besoins des entreprises et de leurs salariés. »