[Environnement] La Société des eaux de Marseille vend son expertise en Méditerranée

C’était un engagement prévu dans l’appel d’offres décroché par la Société des eaux de Marseille en 2013 auprès de MPM. Le fournisseur d’eau doit faire profiter la Métropole de son rayonnement international à travers un grand événement mondial organisé tous les deux ans à Marseille. Lundi 2 octobre, se tenait ainsi le premier colloque international Eau-Métropole au jardin du Pharo. Des experts sont venus de 11 pays pour débattre autour du thème « Quelles solutions pour la gestion durable des services d’eau en Méditerranée et en Afrique sub-saharienne ? »

La SEM veut réaliser plus de la moitié de son activité d’ingénierie à l’étranger

« La Provence est un territoire semi-aride où depuis tous temps, nous avons dû innover, trouver des solutions pour alimenter nos villes et nos campagnes. Nous avons un véritable modèle provençal à exporter », affirme Alain Meyssonnier, directeur général adjoint international du groupe Eaux de Marseille. L’entreprise va donc profiter de ce congrès pour partager ses expériences avec les pays des rives Sud et Est de la Méditerranée mais aussi d’Afrique de l’Ouest : « nous sommes de plus en plus sollicités par ces territoires pour la mise en place de nouveaux procédés permettant de mieux suivre la consommation d’eau », explique Alain Meyssonnier.

Le groupe réalise aujourd’hui 20 % de son activité d’ingénierie à l’étranger et aimerait faire passer ce chiffre à plus de 50 % dans trois ans. A travers sa filiale Somei, elle développe notamment des logiciels de gestion de l’eau mais aussi de l’énergie et des déchets : « nous avons découvert que notre savoir-faire s’applique également à d’autres ressources avec de nouveaux débouchés pour nous », annonce le dirigeant.

Remettre l’eau en haut des préoccupations environnementales

Pour Hachmi Kennou, le directeur exécutif de l’institut méditerranéen de l’eau, ce congrès est l’occasion pour l’ensemble des acteurs des rives de la Méditerranée de partager leurs expériences « dans une zone où les tensions géoclimatiques sont de plus en plus fortes avec une forte exode des populations vers les côtes et la naissance de mégapoles », décrit-il. Ce colloque remet la problématique de l’accès à l’eau en haut de la pile des priorités environnementales. « Notre milieu est partagé entre compagnies publiques et privées mais nous avons tous la même mission de service public avec l’obligation d’investir pour mieux distribuer sans faire grimper la facture du consommateur », explique Mamadou Dia, le président de l’Aquafed, la fédération des opérateurs privés en eau. Les solutions semblent passer par la digitalisation du métier comme le télé-relevé mis en place à Fès. « L’Afrique a fait un bond technologique pour les télécommunications avec les smartphones. Profitons-en pour faire de même sur l’alimentation en eau », encourage Alain Meyssonnier.