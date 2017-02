Le socialiste marseillais Christophe Masse déclare sa flamme à… Emmannuel Macron 

« Aujourd’hui, je vous annonce que je soutiens Emmanuel Macron dans son combat présidentiel. Je veux être clair et transparent avec vous comme je l’ai toujours été et vous expliquer pourquoi je choisis Emmanuel Macron et non le candidat du PS, Benoît Hamon. » Dans un communiqué diffusé à la suite d’un point presse qu’il devait tenir au musée de Châeau-Gombert, le conseiller socialiste Christophe Masse (photo archives Gomet / Jean Yves Delattre) prend résolument ses distances avec le candidat de son parti à la présidentielle Benoît Hamon. « Aujourd’hui, il est important pour moi de clarifier les raisons de mon rapprochement avec Emmanuel Macron. Voilà les 4 axes principaux de ma décision, qui s’appuient sur la cohérence et la fidélité de mes idées depuis que je me suis engagé en politique. » (lire l’intégralité de sa déclaration ci-dessous).

« Choisissons ensemble la liberté »

Christophe Masse qui se déclare candidat aux législatives dans la 3ème circonscription (celle précédemment détenue par Sylvie Andrieux exclue du PS et condamnée par la justice) souligne en conclusion : « Etre un homme politique, c’est être libre de choisir, de se positionner. Libre de s’engager derrière le projet qui nous paraît le meilleur pour la France, le meilleur pour nos concitoyens, le meilleur pour son territoire, les Bouches-du-Rhône, le meilleur pour sa ville, Marseille, le meilleur pour ses quartiers, le meilleur pour ses racines. Ma liberté c’est ce qu’entend défendre Emmanuel Macron. Ma liberté, mais aussi la vôtre. Personne n’a le droit de nous imposer des détours idéologiques qui briseraient davantage la France. Choisissons ensemble la liberté. » Le mouvement En Marche devrait annoncer ses candidats aux législatives d’ici à la fin mars. La gauche marseillaise, et le PS en particulier (lire notre article spécial législatives 2017), apparaissent pus que jamais divisés.