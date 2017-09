[Social] Cortège fourni à Marseille contre la réforme du code du travail

« Rester mobilisés et unis contre le gouvernement. Nous allons le faire reculer ! Ce pays ne veut pas d’un pays libéral, voilà ce qu’il faut qu’Emmanuel Macron comprenne. Ici c’est la France, pas l’Angleterre ». Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, présent ce matin à Marseille dans le cortège de manifestants pour protester contre le la loi travail proposée par le gouvernement n’a pas lésiné sur les mots et les attaques contre le gouvernement.

Le député, entourée de suppléante Sophie Camard et de l’ancienne candidate aux législatives Sarah Soilihi n’a pas hésité à arborer une pancarte « Non à la Macronnerie ». Une forte mobilisation – 7 500 manifestants à Marseille selon la police, 60 000 selon la CGT – qui a débuté du Vieux-Port à 11 heures et qui a également ravi le député communiste des Bouches-du-Rhône Pierre Dharréville aperçu dans le défilé et qui pressentait le mouvement de protestion de ce 12 septembre.