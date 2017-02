Pour la Saint-Valentin, soyons fun d’amour !

Les fleurs ? C’est fait. La bague ? C’est fait aussi. Le resto ? C’est refait. Et le voyage ? Ça va se faire… Alors qu’offrir cette année pour la Saint-Valentin ? Gomet’ a déniché quelques idées « locales » pour glisser une touche d’humour dans votre déclaration à votre petit brin d’amour. Love, love, love !

Déclaration du matin

Les mots bleus seront cette fois pour lui et en rouge passion pour elle : tous les matins, avec les mugs « Mots d’amour » de la boutique Marseille in The Box.

À un vol de gabian du Vieux-Port, cette minuscule caverne d’Ali Baba, dédiée à l’art populaire mais branché de la cité phocéenne, regorge de trésors exclusifs, collectors, produits inédits, signés pour la plupart par des artistes de renom. Sur place ou sur internet.

> Marseille in The Box – 13 rue Reine Elizabeth, Marseille 1er

Activiste en amour

L’amour a toujours inspiré les artistes. Dans son atelier, Ben Colibri travaille actuellement sur ce thème. Ça tombe bien. Des toiles pop, acidulées et gaies qui donnent le ton… Des pièces uniques qui s’exposent sur tous les murs de la maison et qui revendiquent le passage à l’acte. À réserver ou à commander en direct.

> Contact par mail : benoitmaurinducolibri@yahoo.fr ou 06 01 15 25 95

Mieux que les selfies

Les selfies, c’est ringard. Misez sur du vintage et retrouvez l’effet polaroïd de vos vingt ans, pour des photos souvenirs immédiatement disponibles, sans passer par la case développement ni téléchargement. Le site desclicsbox.com, créé par la Marseillaise Lise Scherer, présente différentes box à offrir contenant appareil photo instantané, pellicule, goodies… Au choix : le Polaroïd 600, le vrai de vrai, mais également de nouveaux modèles comme l’Instax Mini 70 de Fujifilm qui se décline en sept coloris, ou du haut de gamme avec l’Impossible I-1.

> de 99,90 à 299 € / Box Polaroïd 600 à 139,90 €

> http://desclicsbox.com

Et voici une autre idée pour se faire tirer le portrait en amoureux : les Anagrammes de Merlin ou quand les lettres du prénom s’accordent à la morphologie du visage grâce au coup d’œil de l’artiste marseillais. De quoi surprendre l’élu(e) avec un portrait solo ou en duo, à la plume ou au fusain. Une pièce unique et forcément personnelle, à partir d’une simple photo.

> À partir de 150 € selon le format

> Contact par mail : didiercarolporcher@me.com ou 06 60 71 29 81

D’amour et de bulles

Envie de rejouer l’une des scènes mythiques de 9 semaines 1/2, suivez les conseils des Fadas de Marseille et « accrochez-vous quelques guimauves dans les cheveux, éparpillez des carrés de chocolat dans votre décolleté, fourrez des croquants au fond de vos poches, pendez la plaque de chocolat au cœur de lait autour de votre cou, débouchez le Prosecco bien frais… et patientez… la magie va opérer ». Et pour réunir tous ces accessoires gourmandissimes, le bag gastronomique D’amour et de bulles pour elle à commander en ligne. Rassurez-vous le bag existe aussi pour lui et alors « allumez la bougie gingembre verveine, sabrez le champagne, enduisez-vous de pâte au chocolat, décorez-vous avec des bonbons… et patientez… la magie va opérer également ».

> Bag gastronomique D’amour et de bulles pour elle ou pour lui : 89,90 € chaque

> www.lesfadas-of-marseille.com