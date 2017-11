[Shopping] Les petits carnets de l’Encre rouge

Le collectif de créateurs L’Encre rouge inaugure ses nouveaux locaux, « toujours rue Sainte-Catherine, mais côté soleil » précise-t-il. Et avec lui, presses et casses typographiques du XXe siècle ont traversé la rue pour fabriquer carnets, cartes postales et pochoirs. En mini série, voire pièce unique. On adore !

Au 28 bis rue Sainte-Catherine, à deux pas du Vieux-Port, se trouve un drôle d’atelier. Des meubles à tiroirs le long des murs, remplis de lettres en plomb ou en bois, des étagères de feuilles et quelques machines bien étranges qui pressent, impriment, découpent, arrondissent, cousent… Un univers qui séduira tout amateur de papiers car ici on réalise artisanalement des cahiers d’aujourd’hui avec des outils et des images d’hier en couverture. Comme ceux créés à partir des cartes de géographie qui trônaient dans les classes primaires « d’antan », ou encore les pages des albums Pif.

« Quand on crée des carnets et des livres d’artistes, on a les mots dans les mains. On les manipule autrement », souligne Fabienne Yvert, poète et typographe, membre du collectif. Carnets de vacheries, recueils de cochonneries, notes diverses et autres âneries : l’amour des mots se marie ici avec un joli brin d’humour.

Autre savoir-faire au sein du collectif : l’art de la découpe du papier, une spécialité de Christine Carte. Un coup de cœur pour ses méduses en suspension ou en photophore, et les jeux d’ombre et de lumière qu’elles projettent. Sans oublier ses collections de pochoirs pour une décoration murale à inspirer poètes et naturalistes en herbe.