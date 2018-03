[Shopping] Les nouveautés de la Boutique utopique à la Maison Buon

Nomade, la Boutique utopique a jeté l’ancre jusqu’au 31 mars à la Maison Buon, à Marseille. Et dans ses valises, des bijoux, des photographies, des cosmétiques, des enceintes écologiques à plus d’un titre à mais aussi des tee-shirts, des sacs, des tableaux… De quoi (se) faire plaisir avec ce mélange étonnant de créateurs d’ici et d’ailleurs avant ou après sa pause déjeuner.

Connaissez-vous la Fruity Chantilly ou le Shampop ? Si non, ne manquez pas de venir découvrir les compositions de Lison Pop. Des baumes corporels fouettés, au beurre de karité bio et huile de coco, très hydratants, et des shampoing solides faits main selon la méthode de saponification à froid. C’est en confectionnant pour sas copines que cette Marseillaise s’est découvert une passion pour les cosmétiques maison. Elle animera d’ailleurs un atelier sur place ce mardi 13 mars.

Autres idées à puiser parmi les créateurs exposés, les bijoux de Mype Store, les Kinjo de Stéphane Grimaux ou les quartiers de Marseille découpés au laser pour d’originaux tableaux à poser, les photographies d’Hub Ka qui redonne vie, lui, aux objets abandonnés…

Les sacs en jeans offrent l’occasion de recycler son pantalon. Ils gagnent du terrain chez les adeptes de DIY, mais pour les moins douées, la Boutique utopique les décline de mille façons dans le parfait esprit des années 70.

Autre surprise : les enceintes Mangobeat® écologiques et universelles. En effet, taillées à la main dans du bois de manguier, un arbre abattu lorsqu’il ne produit plus de fruits, ces enceintes fonctionnent sans fil, ni électricité, aussi bien pour smartphones et que pour tablettes. À la sortie, un son amplifié et un peu à l’ancienne. Une invention récompensée par plusieurs médailles au concours Lépine et par le ministère de l’Agriculture, en promotion à la Boutique utopique.

Enfin, un dernier coup de cœur pour les bijoux empreinte : bracelets ou alliances en or ou en argent, réalisés à partir de ses propres empreintes. Au choix, sur fil macramé, avec une jolie déclinaison de couleurs, ou sur chaînette. On ne peut pas trouver plus personnalisable… Et si vous ne pouvez pas venir jusqu’à la boutique, on vous explique comment faire.