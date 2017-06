[Shopping] Jeu de boules 100% provençal

À la belle saison, les parties de pétanque entre amis se multiplient. Si certains s’entraînent pour le Mondial de la pétanque de La Marseillaise, dont la 56e édition se déroulera entre le parc Borely et le Vieux-Port, du 2 au 7 juillet 2018, d’autres se détendent tout simplement quand arrive le week-end. Alors des mini boules gadgets au terrain à domicile, Gomet’ a fait son shopping.

La Boule bleue, tout un symbole

Avec Hervé Rofritsch, c’est la quatrième génération à la tête de cette entreprise marseillaise La Boule Bleue devenue incontournable et fondée en 1904 par aïeul, Félix, qui a choisi La Provence à l’Alsace. Les premières boules (à gauche sur la photo) étaient en bois et cloutées à la main, aujourd’hui en acier, elles sont toujours fabriquées à Marseille, dans le 11e arrondissement, et ce sont les seules. Les boules bleues, devenues en quelque sorte ambassadrices de la ville, tirent sur les boulodromes du monde entier ! Fabrication sur mesure, choix du striage, marquage du nom… : il est possible de personnaliser ses triplettes directement à l’usine mais la boutique-musée, dans le quartier du Panier, vaut également la peine de s’y pointer. Et pour Madame, quand la boule bleue devient rose, plus aucune excuse pour ne pas s’y mettre.

Jeu souple et accessoire chic

Dans cette mini boutique qu’est Marseille in the box, on y trouve des… mini boules. « Elles sont faites pour les Parisiens», aime ironiser Didier Gervais créateur de la boutique qui propose quatre modèles de boîte décorée par des artistes pur jus. Avec ces deux triplettes souples dans une mallette, on peut désormais jouer en intérieur, à la maison ou au bureau pendant la pause déjeuner. Même poids, même forme et mêmes sensations paraît-il que celles en acier. Enfin, pour les passionnés, les créatrices marseillaises Mathilde Lebreuil et Sophie Bourély de Lundi Neuf ont conçu un filet en lanières de cuir entrelacées et accompagné d’un bouchon de buis, en vente en ligne ou aux Galeries Lafayette Bourse. À noter que le cuir utilisé est tanné végétalement.

Venez jouer à la maison

Place des lices : un nom qui en dit long… Place des lices, c’est également une jeune société aixoise venue palier un manque en se spécialisant dans la création terrain de pétanques sur mesure ou « boules en main », pour particuliers, professionnels ou collectivités. Des terrains que l’on peut garder de façon permanente ou éphémère, le temps d’une fête familiale, amicale ou professionnelle. Les poutres sont traditionnellement en chêne massif ou désormais en ipé, un bois brésilien creux qui permet d’acheminer éclairage et sonorisation discrètement et donne une touche plus contemporaine. Compteur de points assorti !

Les gourmands ne seront pas « fanny »

À la chocolaterie Hubert, rue des Orgues à Marseille (4e arrondissement), les boules de pétanque ont un excellent goût de cacao ! Créées par Patrice Acourt, elles sont la réplique exacte, et très réussie, de la célèbre boule bleue en partenariat avec la société, mais version chocolat, fait maison et garanti pur beurre de cacao sans ajout de matière grasse. Et pour parfaire l’illusion, chacune d’entre elles est peinte à la main. S’il faut trois jours pour les confectionner, il n’en sera certainement pas de même pour les déguster. Le terrain de jeu est également comestible. Autant dire que la partie va vite être jouée…